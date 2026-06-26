¿Por qué no juega Erling Haaland en Noruega vs. Francia HOY 26 de junio?

Noruega y Francia definirán este viernes 26 de junio al líder del Grupo I en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, horas antes del partido se dio una noticia que sorprendió a muchos aficionados por la posible ausencia de varias figuras importantes dentro del once titular del conjunto noruego, incluyendo a Erling Haaland. ¿Por qué no jugaría?

El nombre que más llamó la atención entre los ausentes fue el de Erling Haaland, que pelea por el liderato de la tabla de goleadores del Mundial. De acuerdo con de medios noruegos y de L'Équipe, el delantero del Manchester City comenzaría el encuentro desde el banquillo como parte de una rotación masiva de Noruega para enfrentar a Francia. Nos privarían de Haaland vs. Mbappé.

Erling Haaland, delantero de Noruega|X: FIFA

Noruega vs. Francia tendría una rotación masiva

Según información del diario francés L’Équipe y del medio noruego VG, Noruega realizará múltiples cambios en su alineación para el duelo de este 26 de junio en Foxborough. La decisión incluiría a varios jugadores que fueron titulares en los primeros partidos del torneo. Haaland iniciaría desde el banquillo.

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Además de Haaland, futbolistas como Martin Ödegaard y Alexander Sørloth también serían suplentes. El entrenador buscaría administrar cargas físicas después del intenso calendario de la fase de grupos y pensando en los siguientes cruces del Mundial.

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Algunos fanáticos del futbol sugieren que a Noruega podría no importarle ser líder porque la dificultad del rival que tendrá el equipo tanto en 16avos como en octavos (si avanza) es casi la misma.

De un lado, quien lidere el Grupo I, tendrá a un tercero y luego a Alemania como posible rival. El segundo del Grupo I jugará con Costa de Marfil y, si pasa, con Japón o Brasil.

|REUTERS

Por todo esto, aunque Erling Haaland registra 4 goles en los primeros dos partidos disputados con Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el atacante sería suplente.

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