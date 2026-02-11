Mirassol vs Cruzeiro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 del Brasileirao 2026; marcador online

Este miércoles 11 de febrero del 2026, se enfrentaran Mirassol vs Cruzeiro en un juego correspondiente a la Jornada 3 del Brasileirao 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio José Maria de Campos Maia, Mirassol en punto de las 16 horas tiempo del centro de México.

Mirassol llega ubicado en el cuarto lugar de la tabla con cuatro puntos conseguidos luego de ganar y empatar un encuentro. Busca mantenerse en la parte alta de la tabla.

Por otra parte, Cruzeiro llega ubicado en el último lugar de la tabla con cero puntos conseguidos al perder sus dos encuentros anteriores.

¿Dónde ver en vivo y en línea el Mirassol vs Cruzeiro de hoy miércoles 11 de febrero 2026?

El juego de Mirassol vs Cruzeiro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por la app y página web de TV Azteca Deportes. Además, en la televisión podrás verlo por el canal de Azteca Network.