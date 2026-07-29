¿Dónde ver el México vs Puerto Rico femenil por los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

México en la rama femenil del futbol debuta este miércoles 29 de julio enfrentando a Puerto Rico en la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El partido genera muchas expectativas por lo que pueda mostrar el conjunto azteca en este compromiso internacional.

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El partido será en el Estadio Cibao, de Santiago en República Dominicana y está agendado para comenzar puntualmente a las 5:00 PM tiempo del centro de México. Para este compromiso internacional, el cuadro de Vanessa Martínez ha tenido un periodo riguroso de trabajo para poder obtener el mejor resultado.

Desde el 13 de julio se concentró al equipo en el Centro de Alto Rendimiento y tuvo su último partido ante el América femenil el 16 de julio venciendo por 3-0 con goles de Valerie Vargas que aperturó el marcador al minuto 2, Lourdes Bosch puso el segundo al 7’ y Mayalu Rausch selló el resultado con el 3-0 al 47’.

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#Sub23 | Hoy jugamos y debutamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. 🇲🇽✨#HoyJugamos @POWERADE es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. ©️ The Coca-Cola Company. 2026



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¿Dónder ver el México vs Puerto Rico de los Juegos Centroamericanos?

México en su debut en los Centroamericanos se enfrentará a Puerto Rico, partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS desde las 5:00 PM a través de aztecadeportes.com, nuestra aplicación, la señal de Azteca Deportes Network y el canal de YouTube de Azteca Deportes.

¿Quiénes son la convocadas por el equipo mexicano para encarar el torneo de los Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Porteras

Celeste Espino

Azul Álvarez

Paola Menrique

Defensas

Karol Bernal

Tanna Sánchez

Natalia Colín

Carol Cázares

Liliana Fernández

Alexandra Godínez

Daniela Monroy

Diana Guatemala

Ana Mendoza

Mediocampistas

Ella Sánchez

Sofía Martínez

Nicole Pérez

Fátima Servín

Natalia Coury

Silvana Flores

Alexa Huerta

Delanteras

América Frías

Lourdes Bosch

Mayalu Rausch

Paola García

Nina Nicosia

Valerie Vargas

Allison Veloz