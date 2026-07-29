Fecha y Horario para ver el México vs Guatemala del premundial sub20 y rumbo a los Juegos Olímpicos de LA 2028

La Selección Mexicana Sub 20 que compite en el torneo Preolímpico Sub 20, tiene su próximo partido enfrentando al cuadro de Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el próximo viernes 31 de julio a las 7:00 PM, duelo que resulta determinante para sus grandes aspiraciones que es clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

México tiene hasta ahora un par de partidos disputados en este torneo y los dos los ha ganado; ya tiene amarrado su pase a los Cuartos de Final de la competencia pero para alcanzar el objetivo deben enfrentar cada desafío puliendo sus armas, de ahí que el choque ante los guatemaltecos es de suma importancia.

Te podría interesar: Jugador mexicano de la Selección Sub 20 rompe concentración por una fractura

¿Cómo logrará México clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 en la disciplina de futbol?

El torneo olímpico de futbol para Los Angeles 2028, otorga dos plazas a la CONCACAF, pero de esas dos, una la tiene asegurada Estados Unidos por ser el organizar de los Juegos Olímpicos, por lo que solo hay un boleto disponible.

La Selección Mexicana así tiene como obligación obtener ese pase. Si en una hipotética Final México se enfrenta a Estados Unidos, el equipo de Alex Diego, tendrá ese boleto en sus manos, pero si México avanza a la Final ante cualquier otro equipo tiene que sacar sí o sí el triunfo para poder amarrar esa plaza olímpica para el verano del 2028.

Los marcadores de México en el preolímpico de la Concacaf 2026

México enfrentó el 24 de julio a Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, venciendo por un categórico 3-0, marcador que además era de esperarse por la diferencia en desarrollo, Liga profesional y experiencia entre equipos.

En su otro reto, que fue ante Costa Rica, los de Alex Diego vencieron por 2-0 con lo que encabezan el sector B con seis puntos.

Te podría interesar: Erik Lira dependería de un jugador de Senegal para fichar por el Mónaco

¿Cómo marchan los grupos en el preolímpico de la Concacaf?

En el preolímpico hay tres grupos, A, B y C. En el Grupo A el líder hasta ahora es Estados Unidos con seis puntos seguido de Cuba con tres puntos.

En el B, México es líder con seis unidades y seguido de Guatemala que es su siguiente rival.

Y en el Grupo C, aparece como líder Canadá con tres puntos y Jamaica que tiene la misma cosecha, aunque estas escuadras solo han enfrentado un partido.