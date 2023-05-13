Dortmund continúa en la lucha para conseguir la Bundesliga

Borussia Dortmund se mantiene en la lucha por el título de la Bundesliga con sólo un punto menos que el Bayern Munich al golear 5-2 (cuatro goles en los primeros 32 minutos) al Borussia Mönchengladbach



Borussia Dortmund se mantiene en la lucha por el título de la Bundesliga con sólo un punto menos que el Bayern Munich al golear 5-2 (cuatro goles en los primeros 32 minutos) al Borussia Mönchengladbach faltando solo dos jornadas para que termine el torneo.

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El encuentro tuvo dos tiempos diferentes. Una primera parte, en la que el Dortmund vapuleó a su contrincante y una segunda en la que el Mönchengladbach intentó volver al partido sin llegar a conseguirlo.

A los cinco minutos, Donyell Malen, uno de los hombres del partido con un gol y dos asistencias, abrió el marcador. La jugada la inició Jude Bellingman, que fue a recoger la pelota cerca del área del Dortmund.

Desde allí avanzó y le metió un gran pase a Sebastian Haller cuyo remate, desde la media luna, fue bloqueado a medias por un defensa para que Donnyel Malen aprovechara el rebote para marcar de cabeza.

Bellingham aumentó la cuenta en el minuto 18 al convertir un penalti que se había producido por una falta de Florian Neuhaus contra Haller.

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Después, Haller, en el 20 de tacón y en el 32 de pierna derecha, marcó el tercero y el cuarto, ambos a centros de Malen desde la derecha.

En esa primera media hora de juego hubo momentos en que parecía que sobre el área del Gladbach se descargase una marejada amarilla con los ataques del Dortmund.

En general el desarrollo al partido apuntaba a que el Dortmund estaba más cerca del quinto que el Mönchengladbach del descuento, Olschowski volvió a salvar en dos ocasiones, ante remates de Bellinghman y Karim Adeyemi.

Sin embargo, en uno de los esporádicos ataques del Gladbach se produjo un penalti, por falta Giovanni Reyna contra Nico Elvedi lo que le permitió a Bensabani descontar en el minuto 74.

En el 85 Lars Stindl no falló y puso el 4-2 con un remate desde la media luna. El propio Stindl estuvo otra vez cerca en el 88 con un remate a quemarropa ante el que el meta del Dortmund, Gregor Kobel, reaccionó con una buena parada.

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Un segundo gol de Kobel probablemente le hubiera podido dar tensión a los minutos finales pero lo que ocurrió fue que en el último instante del partido, después de que Olchowski parara a medias una falta lanzada por Raphael Guerreiro, Reyna aprovechó el rebote y marcó el quinto para el Dortmund.

Los partidos que le restan al Dortmund y Bayern Munich en la Bundesliga

A falta de dos jornadas, Dortmund visitará al Augsburgo y recibirá al Mainz, mientras Bayern Munich recibe al RB Leipzig y culmina la campaña ante Colonia como visitante.