Fechas CONFIRMADAS para los juegos de México en el Clásico Mundial de Beisbol

Comienza la cuenta regresiva para que los amantes del Rey del Deporte disfruten del evento más importante que hay a lo largo del planeta. El Clásico Mundial de Beisbol finalmente ha llegado, por lo que aquí conocerás los rivales y las fechas de los juegos de la Selección de México.

Como sabes, la Selección Nacional de México forma parte de este evento, mismo en el que se espera pueda llegar a las instancias finales. Ante tal situación, es preciso que conozcas las fechas y los estadios en donde el cuadro azteca disputará cada uno de sus juegos en el Clásico Mundial de Beisbol.

¿Cuándo y dónde serán los juegos de México en el Clásico Mundial de Beisbol?

Lo primero que debes tener en cuenta es que México forma parte del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol, por lo que se enfrentará a Selecciones como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Italia. A priori, se espera que el cuadro nacional dispute el primer lugar del sector con EE.UU.

Otro punto a considerar es que todos los juegos de la Selección de México se llevarán a cabo en territorio norteamericano, esto considerando que el Clásico Mundial se Beisbol se desarrollará en EE.UU ., Japón y Puerto Rico. Dicho esto, los juegos se realizarán de la siguiente forma.

Mexico vs Reino Unido | viernes 6 de marzo | Minute Maid Park en Houston.

México vs Brasil | domingo 8 de marzo | Minute Maid Park en Houston.

México vs Estados Unidos | lunes 9 de marzo | Minute Maid Park en Houston.

México vs Italia | miércoles 11 de marzo | Minute Maid Park en Houston.

¿La Selección Mexicana es favorita en el Clásico Mundial de Beisbol?

Expertos en la materia consideran que tanto Estados Unidos como Japón parten como favoritos a llevarse el Clásico Mundial de Beisbol, mientras que en el tercer lugar se encuentra la República Dominicana. A partir de ahí, la Selección Mexicana, Puerto Rico y Venezuela se vislumbran como las siguientes opciones en cuanto a favoritismo se refiere.