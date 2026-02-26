Los 3 autos más LUJOSOS y COSTOSOS de Charles Leclerc, figura de la F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que poco a poco se vislumrban curiosidades y datos inéditos de los pilotos que formarán parte de esta nueva edición. Uno de ellos es Charles Leclerc, monegasco que forma parte de Ferrari.

Ferrari es una de las escuderías más importantes que hay en la actualidad junto a Red Bull, McLaren y Mercedes, por lo que espera dar de qué hablar de la mano de su piloto principal. Ante ello, no está de más conocer la increíble colección de autos que Charles Leclerc tiene y que lo hacen uno de los más codiciados de la F1.

¿Cuál es la colección de autos de Charles Leclerc, figura de Ferrari y la Fórmula 1?

Ferrari 812 Competizione Aperta: Se trata de uno de los convertibles más espectaculares que tiene en su colección dado que hay solo 599 unidades en el mundo. Este vehículo cuenta con un diseño personalizado que tiene como color principal el blanco, alcanzando velocidades estratosféricas.

Ferrari 488 Pista Spider : Es un modelo que combina la elegancia con la velocidad y el dinamismo gracias a su color predominantemente negro con detalles blancos y rojos, mismos que guardan relación con los colores de su natal Mónaco. Tiene una velocidad que alcanza los 336 kilómetros por hora.

: Es un modelo que combina la elegancia con la velocidad y el dinamismo gracias a su color predominantemente negro con detalles blancos y rojos, mismos que guardan relación con los colores de su natal Mónaco. Tiene una velocidad que alcanza los 336 kilómetros por hora. Ferrari SF90 Stradale: Este modelo destaca por contar con un estilo híbrido gracias a su motor V8 que se junta con uno eléctrico, lo cual permite que su velocidad sea elevada. Del mismo modo, lo caracteriza su color rojo, el cual hace mención a lo que Ferrari representa para la Fórmula 1.

¿Charles Leclerc es favorito a ganar la Fórmula 1 2026?

Las principales casas de apuestas establecen que tanto Lando Norris como Max Verstappen son los principales candidatos a ganar la Fórmula 1 en su temporada 2026 gracias a lo que demostraron en McLaren y Red Bull; sin embargo, un peldaño abajo se encuentran otros pilotos como George Russell, Oscar Piastri y, precisamente, Charles Leclerc.