¿Chivas le cierra la puerta a Europa? Esto dijo el DT respecto al futuro de la Hormiga González

Una de las razones por las cuales Chivas se mantiene entre los primeros lugares de la tabla general en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX deriva del gran momento que vive Armando, la Hormiga González, quien con 22 años tiene claro que uno de sus deseos es ir a Europa.

La apuesta de Chivas por su cantera

La Hormiga González se ha convertido en uno de los goleadores de la temporada, por lo que sabe que cuenta con todas las cualidades para llegar al futbol del viejo continente. Sin embargo, recientes declaraciones de su DT podrían impedir este sueño, al menos, a corto plazo.

¿Qué dijo el DT de Chivas sobre la salida de la Hormiga González a Europa?

Fue tras el juego del fin de semana pasado en donde Chivas venció cómodamente a Santos que Gabriel Milito, técnico del Rebaño Sagrado, habló del presente de la Hormiga González, esto luego de que el delantero se hiciera presente en el marcador con un par de ocasiones.

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En primera instancia, el entrenador argentino mencionó que su delantero tiene todas las cualidades, así como la edad y el ímpetu, para lograr una buena carrera en Europa. Sin embargo, dejó claro que tanto él como la directiva desean que se mantenga el club durante más tiempo.

Estas palabras fueron interpretadas como negativas por un sector de la comunidad tapatía, misma que considera que el club no le brindaría las facilidades para salir al viejo continente a pesar de haber llamado la atención en el pasado de Ligas como la Eredivisie o la Bundesliga Alemana.

¿La Hormiga González estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si bien Javier, el Vasco Aguirre tendría contemplados tanto a Raúl Jiménez como a Santiago Giménez como sus primeros dos delanteros, la tercera opción en el eje de ataque de la Selección Mexicana estaría entre el futbolista de Chivas y Germán Berterame, hoy jugador del Inter Miami.