VIDEO: Aficionado de Cruz Azul canta el himno universitario en pleno estadio; esta es la razón

El fin de semana pasado se llevó uno de los duelos más pasionales que el futbol mexicano tiene en la actualidad, mismo que midió a los Pumas de la UNAM frente a la Máquina de Cruz Azul, dos instituciones que seguramente estarán en la próxima Liguilla del Clausura 2026.

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El partido terminó con un vibrante empate a dos tantos luego de que Pumas viniera de atrás para igualar el marcador; sin embargo, algo que llamó poderosamente la atención fue un aficionado de Cruz Azul que fue grabado mientras cantaba el himno universitario. ¿A qué se debió esta situación?

¿Por qué un aficionado de Cruz Azul entonó el himno universitario?

El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra a un aficionado de Cruz Azul que se levanta al momento de escucharse el himno de la UNAM. Posteriormente, este levantas la mano derecha y comienza a entonarlo ante las reacciones de los aficionados.

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El respeto ante todo. Este aficionado de Cruz Azul, es estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y aunque es cementero, mostró su respeto al Himno Deportivo Universitario, porque se puede ser de un equipo, pero el Alma Máter se respeta siempre pic.twitter.com/OhlHDgKwze — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) March 15, 2026

Este gesto no guarda relación a una especie de “traición” al conjunto celeste, sino que más bien tiene que ver directamente con el hecho de que el fanático forma parte de la máxima casa de estudios. De hecho, en el video se muestra cómo este presenta la credencial que lo acredita como estudiante de la UNAM.

En otras palabras, el hecho de que el aficionado de Cruz Azul se haya levantado a entonar el himno universitario no hizo referencia al equipo de los Pumas, sino más bien a la institución que esta escuadra representa y que es considerada una de las más importantes de Latinoamérica.

¿Cuáles son los próximos partidos de Pumas y Cruz Azul?

Luego de lo ocurrido este fin de semana en CU, Pumas volverá a la cancha del Olímpico Universitario para enfrentar el Clásico Capitalino ante las Águilas del América. Cruz Azul, por su parte, disputará un juego más de visitante midiéndose al Mazatlán este próximo viernes.