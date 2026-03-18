Cartelera Homenaje a Dos Leyendas: ¿Cuándo y dónde es el evento del CMLL?

Se trata, sin duda, de uno de los eventos de lucha libre más importantes que México tendrá a lo largo del 2026. El CMLL se dice listo para presentar Homenaje a Dos Leyendas, motivo por el cual es preciso que conozcas la cartelera, el día y la hora de este magno evento.

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Homenaje a Dos Leyendas es uno de los eventos más importantes que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene a lo largo del año, motivo por el cual sus fanáticos esperan con ansias este día para llenar la arena en la que se presentarán. ¿Cuándo, dónde y qué luchadores formarán parte del mismo?

¿Cuándo y dónde será el Homenaje a Dos Leyendas del CMLL?

Lo primero que tienes que saber es que este Homenaje a Dos Leyendas tendrá como característica principal la despedida de El Satánico, quien le dirá adiós a la lucha libre profesional después de más de cinco décadas de formar parte de este, motivo por el cual tendrá una lucha de despedida.

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Bajo este contexto, debes saber que Homenaje a Dos Leyendas del CMLL se llevará a cabo este viernes 20 de marzo en punto de las 20:30 horas, tiempo centro del país, en la mítica Arena México, misma que se ubica a unos metros del Metro Balderas y que tiene una capacidad para poco más de 16,000 personas.

¿Cuál es la cartelera para Homenaje a Dos Leyendas?