DT de España era profesor de Lionel Scaloni cuando estudiaba para ser entrenador

La final entre Argentina y España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría tener un ingrediente tan inesperado como especial. Más allá de las figuras dentro del campo, el partido también enfrentará a dos entrenadores que comparten una historia poco conocida: Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni cuando el argentino estudiaba para obtener su licencia de entrenador en España.

Lejos de ser una simple coincidencia, la relación entre ambos se ha mantenido a lo largo de los años y está marcada por el respeto mutuo. Mientras España aseguró su boleto a la final tras eliminar a Francia y Argentina a Inglaterra, Scaloni se reencontrará con quien fue uno de sus formadores en la escuela de entrenadores de la Real Federación Española de Futbol.

|REUTERS

Luis de la Fuente, el profesor que formó a Lionel Scaloni

Antes de llegar al banquillo de la selección mayor de España, Luis de la Fuente construyó una larga trayectoria en las categorías juveniles del futbol español. Durante ese proceso también participó en la formación de nuevos entrenadores y uno de sus alumnos más destacados fue precisamente Lionel Scaloni.

El propio técnico argentino ha reconocido en distintas ocasiones la influencia que tuvo De la Fuente durante su etapa de aprendizaje. Scaloni destacó que el español siempre estuvo dispuesto a ayudar a los estudiantes y que, además de sus conocimientos futbolísticos, se ganó el respeto de todos por su calidad humana.

“Luis nos dio una mano enorme a los que hicimos el curso con él. Además de todo lo que sabe, es una gran persona”, expresó en su momento el entrenador campeón del mundo. La admiración es recíproca. Luis de la Fuente también ha elogiado públicamente el trabajo realizado por Scaloni al frente de la Selección Argentina.

El estratega español recordó que el argentino era un alumno aplicado, con gran interés por aprender y una actitud que ya dejaba ver su futuro en los banquillos. Incluso aseguró sentirse orgulloso de haber compartido esa etapa con quien hoy es uno de los entrenadores más exitosos del futbol internacional.

Mientras España busca conquistar su segundo título mundial y Argentina persigue la posibilidad de defender la corona obtenida en Qatar 2022, el destino reunirá nuevamente a profesor y alumno, esta vez en el escenario más importante del planeta.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.