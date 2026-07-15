Argentina alarga este récord tras ganarle a Inglaterra y pasar a la final del Mundial 2026

La selección de Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y llegó a una nueva final del mundo, la séptima de su historia (ha ganado tres). Sin embargo, lo que no muchos saben es que el equipo argentino hizo crecer su récord con esta victoria en semifinales.

Resulta que hay un récord para el equipo albiceleste. Pues la Selección Argentina ganó todas las semifinales de Mundiales que disputó en su historia. Hasta ahora, cada vez que accedió a esa instancia, siempre se impuso y alcanzó la siguiente ronda. En esta ocasión no fue la excepción.

Argentina está a 90 minutos de ganar una nueva estrella|Agustin Marcarian/REUTERS

La “Albiceleste” alcanzó esta instancia en seis ocasiones y triunfó en todas (1930, 1986, 1990, 2014, 2022 y 2026). La séptima final es una en la que el formato era diferente y no había semifinales, sino una segunda ronda de grupos.

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Todas las semifinales que ganó Argentina en Mundiales

Uruguay 1930: Goleó 6-1 a Estados Unidos.

Goleó 6-1 a Estados Unidos. Argentina 1978: No hubo semifinales por el formato del torneo, que incluía una segunda fase de grupos.

No hubo semifinales por el formato del torneo, que incluía una segunda fase de grupos. México 1986: Derrotó 2-0 a Bélgica con dos goles de Diego Maradona.

Derrotó 2-0 a Bélgica con dos goles de Diego Maradona. Italia 1990: Superó a Italia por penales (4-3) después de empatar 1-1.

Superó a Italia por penales (4-3) después de empatar 1-1. Brasil 2014: Eliminó a Países Bajos por penales (4-2) tras igualar 0-0.

Eliminó a Países Bajos por penales (4-2) tras igualar 0-0. Qatar 2022: Venció 3-0 a Croacia.

Venció 3-0 a Croacia. Norteamérica 2026 (EE. UU., México y Canadá): Derrotó 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta el 15 de julio de 2026.

Crédito: Mexsport

Los resultados de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina terminó la fase de grupos como líder del Grupo J y ganó todos sus partidos. Los resultados han sido estos:

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final

Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final

Argentina 3-1 Suiza (después del tiempo extra) — Cuartos de Final

Argentina 2-1 Inglaterra — Semifinal

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