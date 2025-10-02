PÉSIMAS NOTICIAS: Técnico de Rodrigo Huescas aseguró que la lesión del mexicano fue grave

Noche triste para el futbol mexicano en la Champions League, pues el lateral izquierdo Rodrigo Huescas sufrió una lesión escandalosa que lo obligó a salir en camilla.

Inmediatamente se encendieron las alarmas en el partido entre el Copenhague y el Qarabag, pues se tuvo que hacer una modificación desde el minuto 15 para trasladar al futbolista mexicano a realizarse los exámenes pertinentes.

¿Qué dijo el DT de Rodrigo Huescas sobre su lesión?

La acción ocurrió al inicio del partido, alrededor del minuto 12, cuando intentaba superar a un rival. Al girar el pie, este se le “atoró” con el césped y provocó una palanca en su rodilla, que lo obligó a caer visiblemente adolorido. De inmediato, el cuerpo médico ingresó y los gestos de dolor del jugador fueron contundentes para que no se dudara de su gravedad. Fue retirado del campo en camilla, mientras sus compañeros observaban con preocupación.

En declaraciones posteriores al partido, el técnico del Copenhague, Jacob Neestrup, no ocultó su pesar y adelantó que se trata de una lesión seria. Según sus palabras: “desafortunadamente, probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho por él si es lo que tememos. No tiene mucho que decir, lo cual es entendible”, comentó, “estoy triste, porque ha hecho todo lo posible por integrarse y consolidarse y hay una Copa del Mundo esperando a un mexicano que debería jugarla”, finalizó el estratega.

¿Cuánto tiempo estaría fuera Rodrigo Huescas?

Se ha especulado que la lesión de Rodrigo Huescas podría incluso tratarse de un daño de ligamentos, aunque no se ha dado a conocer ningún parte médico, pues no se pueden realizar tomografías en su rodilla hasta que baje la inflamación.

El mexicano acababa de consolidarse como titular de su equipo y estaba siendo observado de cerca por Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo en 2026 y ahora la lesión que sufrió podría tenerlo fuera de actividad durante varios meses, inclusive unos seis o nueve meses dependiendo la gravedad de la lesión.

