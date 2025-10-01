Barcelona 0-0 PSG: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 1 de octubre, partido de la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2025; marcador online

Este miércoles 1 de octubre, el Estadio Olímpico Lluís Companys será el epicentro del futbol europeo cuando Barcelona reciba al Paris Saint-Germain en la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2025-26. El duelo, está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México), enfrenta al actual campeón del torneo ante uno de los clubes más históricos del continente.

Ambos equipos llegan con tres puntos tras debutar con victoria en la nueva fase liga. El PSG aplastó 4-0 al Atalanta en París, mostrando su poder ofensivo con goles de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos. Barcelona, por su parte, venció 2-0 al Newcastle con un doblete de Marcus Rashford, quien se perfila como el referente ofensivo del conjunto culé.

Sin embargo, las bajas marcarán el ritmo del encuentro. El Barcelona no contará con Ter Stegen, Gavi, Raphinha ni Fermín López, aunque recupera a Alejandro Balde. En el PSG, Luis Enrique no podrá alinear a Marquinhos, Dembélé, Kvaratskhelia ni Doué, lo que obliga a reconfigurar su once titular.

El partido no solo representa una prueba de fuego para ambos clubes, sino también una oportunidad para medir el nivel real de sus proyectos. Barcelona busca consolidar su nueva generación, mientras que el PSG quiere demostrar que su título no fue casualidad.

