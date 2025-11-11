¡NO ES BROMA! La verdadera razón por la que Dua Lipa estuvo en el Superclásico

La superestrella internacional Dua Lipa estuvo presente en La Bombonera este domingo para presenciar el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025. La artista, que llegó a Buenos Aires para ofrecer dos conciertos en el Estadio Monumental días antes, se ubicó en un palco y siguió el encuentro con atención, provocando un fuerte revuelo entre los asistentes y en las redes sociales.

¿Qué playera usó Dua Lipa en el Superclásico?

En su aparición en el estadio xeneize, Dua Lipa fue vista vistiendo la nueva camiseta de la selección argentina, un gesto que de inmediato fue capturado por cámaras y usuarios en plataformas sociales. Las imágenes y videos circularon rápidamente y generaron reacciones de todo tipo entre los hinchas: desde aplausos por su presencia hasta comentarios sobre su elección de indumentaria.

¿Dua Lipa con la playera de River Plate en Buenos Aires?

La visita de la cantante alimentó además la conversación entre los grandes del futbol argentino, según medios locales, hubo gestos protocolares y contactos previos, incluso una invitación formal por parte de dirigentes y figuras del ambiente, lo que sumó un componente extra de interés mediático al clásico. En paralelo, desde River se difundieron imágenes de Dua Lipa posando con una camiseta del club tras sus conciertos, lo que generó cierta polémica y debate en la previa del partido.

Más allá del protagonismo mediático que implicó su presencia, la llegada de Dua Lipa es parte de una jornada en la que la ciudad combinó música y futbol, la artista completó dos shows multitudinarios en el Monumental y, pocas horas después, se la vio disfrutando del choque más importante del fútbol argentino. Los portales deportivos y de espectáculos destacaron la naturalidad con la que la cantante se integró al ambiente y cómo su paso por la Bombonera dio pie a un sinfín de contenidos en redes.

