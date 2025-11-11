Se fue muy enojado de Chivas y, aunque en su nuevo equipo lo aman, quiere volver para el Clausura 2026

El paso de Jesús Orozco Chiquete por Cruz Azul no está siendo el que el futbolista imaginaba cuando decidió dejar Chivas a principio de año. Luego de su convulsa salida del Rebaño Sagrado, en medio de diferencias con la dirigencia, el defensa buscaba consolidarse como titular en La Máquina, pero la falta de minutos encendió las alarmas en su entorno.

De acuerdo con información revelada por el periodista Héctor Huerta, los representantes del jugador manifestaron su inconformidad ante la directiva cementera y hasta habrían planteado la posibilidad de buscar una cesión para el Clausura 2026. Todo esto con el objetivo de que el zaguero recupere ritmo competitivo, sobre todo cuando estamos por ingresar en año de Mundial .

La situación es compleja porque, según el reportero César Caballero, Cruz Azul no tiene ninguna intención de dejarlo salir en este mercado. Esto debido a que en La Noria consideran que Orozco sigue siendo un proyecto a futuro y que su adaptación apenas comienza.

Si bien el futbolista disputó 11 de los 17 encuentros de La Máquina Celeste en el Apertura 2025, fue titular en menos de la mitad de los partidos. Según reflejan los datos de Transfermarkt, Orozco Chiquete estuvo desde el comienzo solo en el 46% de las ocasiones.

Un regreso a Chivas que no sería imposible

En Guadalajara, la posibilidad de un regreso no pasa inadvertida. El defensor, surgido de las fuerzas básicas rojiblancas, conserva un fuerte vínculo con el club y con varios integrantes del plantel. Su entorno vería con buenos ojos un retorno temporal para recuperar confianza y visibilidad.

La historia de su salida también influye. En su momento, Orozco se marchó molesto con la gestión anterior de Chivas, que según el propio jugador frenó una transferencia a Bélgica en el verano de 2024. “Tenía una propuesta formal y no me dejaron ir”, declaró meses atrás al portal Récord. Esa frustración, sumada a la promesa incumplida de emigrar a Europa, fue clave para aceptar la oferta de Cruz Azul.