¿Estás de acuerdo? Aficionados se rinden ante este jugador del América y dicen que es el único que vale la pena

La derrota del América por 2-0 ante Toluca en la última jornada de la Fase Regular del Apertura 2025 no cayó bien entre los aficionados azulcremas , que por medio de las redes sociales criticaron duramente a los futbolistas. Entre todos los comentarios furiosos, un jugador fue destacado por su compromiso: Allan Saint-Maximin.

El francés de 28 años con pasado en el Newcastle de Inglaterra ha sido una de las grandes sensaciones del América en este torneo y la afición le mostró su apoyo tras la derrota. "Maxi fue lo más destacado de este partido", "Que buen fichaje fue Maxi" y No mas Maxi estaba jugando", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales de las Águilas.

Saint-Maximin llegó a la Liga BBVA MX en agosto de este mismo año y rápidamente se ganó el cariño de la gente gracias a una combinación de factores que incluyen un gran rendimiento, mucha simpatía y un estilo sumamente peculiar. "Tuve muchas ofertas de clubes europeos, pero quiero estar en un equipo que realmente me quiera, un club orientado a la familia", le indicó a Claro Sports en su arribo al América.

En el juego ante Toluca del sábado, el francés recibió un puntaje de 7.3 puntos en la web de Sofascore y fue la figura azulcrema (empatado con Álvaro Fidalgo), pese a no jugar en el lugar que acostumbra. "Si tan solo hubieran dejado que Maximin jugara en su posición natural desde el primer tiempo", reprochó un aficionado.

Esto se le viene al América en la Liguilla del Apertura 2025

La derrota ante los Diablos Rojos relegó al América a la cuarta posición del Apertura y desató la indignación de los aficionados, por dejar escapar la posibilidad de ser líderes. Ahora, no lo tendrá nada fácil para meterse en semifinales.

Las Águilas se enfrentarán a los Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla, que vienen de una derrota por 4-2 ante Chivas. Por el momento, todavía no está definida la fecha y el horario de los juegos en esta serie.