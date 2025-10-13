¡Duelo PAREJO! Esto valen las plantillas previo al México vs Ecuador

La Selección de México encarará el segundo partido de esta fecha FIFA y lo hará con el firme objetivo de recuperar sensaciones tras el feo descalabro ante Colombia en los Estados Unidos. Ahora, el rival es Ecuador y no será nada sencillo para Javier Aguirre y compañía sacar el triunfo. El cuadro dirigido por Sebastián Bececcece dejó grato sabor de boca en las eliminatorias de la Conmebol y viene con tres, cuatro jugadores de categoría mundial.

Este compromiso en el papel será parejo almenos eso dice el valor de ambas plantillas en el mercador. El portal Transfermarkt señala que el cuadro mexicano tiene un precio de 198 millones de euros, mientras que, el combinado nacional de Ecuador está valuado en 187 millones de euros.

Cabe destacar que, Willian Pacho casi vale la mitad de su seleccionado. El defensa central del Paris Saint Germain y actual monarca de la UEFA Champions League tiene un valor de 65 mde y a sus 23 años es la carta fuerte de Ecuador, no solo para la actualidad, sino que el futuro de la zaga de Ecuador se basa en él.

El partido por TV Azteca Deportes

Como ya es costumbre, los partidos de la Selección de México se viven en el mejor canal; el de TV Azteca Deportes. Dicho cotejo ante Ecuador lo podrás sintonizar por la señal de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con los mejores de la industria; Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zaguito, David Medrano y Carlos Guerrero.

Recuerda que el compromiso será este martes 14 de octubre en punto de las 8:20 pm, disfruta el mejor previo, la transmisión que ya conoces y todo el contenido post desde entrevistas, editoriales y el ya conocido y certero ''Mejor Ni Hablamos’ de nuestro talento estelar.