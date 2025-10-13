¡Dura prueba! El dato de la Selección de Ecuador que pone a TEMBLAR a México

La Selección de Ecuador se ha convertido en una seria amenaza para México en la antesala del amistoso internacional que se disputará este martes 14 de octubre en el Estadio Akron. Y es que el conjunto sudamericano llega con una racha que impone respeto: 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una marca que pone a pensar al cuerpo técnico de la Selección Mexicana y a toda la afición.

¿Cuál fue el último partido de Ecuador?

Bajo la dirección de Sebastián Beccacece, Ecuador ha encontrado solidez táctica, equilibrio en todas sus líneas y una generación de futbolistas que combina juventud con experiencia. Su último resultado fue un empate 1-1 ante Estados Unidos en territorio norteamericano, donde mostraron orden defensivo y capacidad de adaptación ante un rival de alto nivel.

La racha invicta incluye partidos de eliminatorias mundialistas. Ecuador ha logrado resultados positivos ante selecciones como Argentina, Uruguay, Chile y ahora Estados Unidos, lo que ha elevado su posición en el ranking FIFA y su perfil como contendiente serio rumbo al Mundial 2026.

En contraste, México llega golpeado tras la goleada 4-0 sufrida ante Colombia en Arlington. El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrenta dudas en su esquema, falta de contundencia ofensiva y presión mediática por recuperar la confianza de la afición. El duelo ante Ecuador será clave para medir el verdadero nivel de México y ajustar rumbo al proceso mundialista.

El partido en Guadalajara no será solo un amistoso más. Será una prueba de fuego para México ante una selección que no pierde desde hace más de un año y que busca seguir escalando posiciones en el panorama internacional. Los sudamericanos no solo llegan invictos, llegan con confianza, con futbol y con la firme intención de dar otro golpe de autoridad.

¿Podrá México romper la racha de Ecuador o se sumará a la lista de víctimas? Este martes lo sabremos.

Los últimos 12 partidos de Ecuador (2024–2025)

Ecuador 1-1 Estados Unidos – Amistoso internacional (Octubre 2025) Ecuador 1-0 Argentina – Eliminatorias Conmebol (Septiembre 2025) Ecuador 0-0 Paraguay – Eliminatorias Conmebol (Septiembre 2025) Ecuador 0-0 Perú – Eliminatorias Conmebol (Junio 2025) Ecuador 0-0 Brasil – Eliminatorias Conmebol (Junio 2025) Ecuador 0-0 Chile – Eliminatorias Conmebol (Marzo 2025) Ecuador 2-1 Venezuela – Eliminatorias Conmebol (Marzo 2025) Ecuador 1-0 Colombia – Eliminatorias Conmebol (Noviembre 2024) Ecuador 4-0 Bolivia – Eliminatorias Conmebol (Noviembre 2024) Ecuador 0-0 Uruguay – Eliminatorias Conmebol (Octubre 2024) Ecuador 0-0 Paraguay – Eliminatorias Conmebol (Octubre 2024) Ecuador 2-2 Perú – Eliminatorias Conmebol (Septiembre 2024)

Racha invicta