deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡Dura prueba! El dato de la Selección de Ecuador que pone a TEMBLAR a México

La Selección de Ecuador se ha convertido en una seria amenaza para México en la antesala del amistoso internacional que se disputará este martes 14 de octubre

Ecuador
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

La Selección de Ecuador se ha convertido en una seria amenaza para México en la antesala del amistoso internacional que se disputará este martes 14 de octubre en el Estadio Akron. Y es que el conjunto sudamericano llega con una racha que impone respeto: 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una marca que pone a pensar al cuerpo técnico de la Selección Mexicana y a toda la afición.

Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes

¿Cuál fue el último partido de Ecuador?

Bajo la dirección de Sebastián Beccacece, Ecuador ha encontrado solidez táctica, equilibrio en todas sus líneas y una generación de futbolistas que combina juventud con experiencia. Su último resultado fue un empate 1-1 ante Estados Unidos en territorio norteamericano, donde mostraron orden defensivo y capacidad de adaptación ante un rival de alto nivel.

La racha invicta incluye partidos de eliminatorias mundialistas. Ecuador ha logrado resultados positivos ante selecciones como Argentina, Uruguay, Chile y ahora Estados Unidos, lo que ha elevado su posición en el ranking FIFA y su perfil como contendiente serio rumbo al Mundial 2026.

También te puede interesar:

En contraste, México llega golpeado tras la goleada 4-0 sufrida ante Colombia en Arlington. El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrenta dudas en su esquema, falta de contundencia ofensiva y presión mediática por recuperar la confianza de la afición. El duelo ante Ecuador será clave para medir el verdadero nivel de México y ajustar rumbo al proceso mundialista.

El partido en Guadalajara no será solo un amistoso más. Será una prueba de fuego para México ante una selección que no pierde desde hace más de un año y que busca seguir escalando posiciones en el panorama internacional. Los sudamericanos no solo llegan invictos, llegan con confianza, con futbol y con la firme intención de dar otro golpe de autoridad.

¿Podrá México romper la racha de Ecuador o se sumará a la lista de víctimas? Este martes lo sabremos.

Los últimos 12 partidos de Ecuador (2024–2025)

  1. Ecuador 1-1 Estados Unidos – Amistoso internacional (Octubre 2025)
  2. Ecuador 1-0 Argentina – Eliminatorias Conmebol (Septiembre 2025)
  3. Ecuador 0-0 Paraguay – Eliminatorias Conmebol (Septiembre 2025)
  4. Ecuador 0-0 Perú – Eliminatorias Conmebol (Junio 2025)
  5. Ecuador 0-0 Brasil – Eliminatorias Conmebol (Junio 2025)
  6. Ecuador 0-0 Chile – Eliminatorias Conmebol (Marzo 2025)
  7. Ecuador 2-1 Venezuela – Eliminatorias Conmebol (Marzo 2025)
  8. Ecuador 1-0 Colombia – Eliminatorias Conmebol (Noviembre 2024)
  9. Ecuador 4-0 Bolivia – Eliminatorias Conmebol (Noviembre 2024)
  10. Ecuador 0-0 Uruguay – Eliminatorias Conmebol (Octubre 2024)
  11. Ecuador 0-0 Paraguay – Eliminatorias Conmebol (Octubre 2024)
  12. Ecuador 2-2 Perú – Eliminatorias Conmebol (Septiembre 2024)

Racha invicta

  • Victorias: 4
  • Empates: 8
  • Derrotas: 0
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs colombia.jpg
Selección Azteca
Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026
johan carbonero.jpg
Selección Azteca
Gol de Johan Carbonero | México 0 - 4 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL CON OLOR A MUNDIAL! Golazo de Jefferson Lerma | Mexico 0 - 3 Colombia | Fecha Fifa 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Orbelín perdona! México deja ir el empate | México vs Colombia
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez salva a México | Gran cobertura ante descolgada de Colombia | México vs Colombia
ko a ditta.jpg
Selección Azteca
¡James con clase y Vega con poder! Sombrerito y riflazo que noquea a Ditta | México vs Colombia
GOL colombia.jpg
Selección Azteca
Gol de Jhon Lucumí | Colombia se adelanta 0-1 ante México con juagada a balón parado
Thumbnail
Selección Azteca
Santiago Giménez contra el mundo | Disparo que casi sorprende a Colombia | México vs Colombia
×
×