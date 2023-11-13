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Fútbol

¿Se rompe la relación? Duras palabras de Luis Enrique sobre Mbappé

El técnico del PSG, Luis Enrique, le dedica una serie de palabras a la estrella del futbol francés Kylian Mbappé que varios han interpretado como un ataque

Mbappé y Luis Enrique con el PSG
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

El técnico del Paris Saint-Germain (PSG), el español Luis Enrique, le dedicó una serie de palabras a la estrella del futbol francés, y de su equipo, Kylian Mbappé que varios han interpretado como un ataque y otros, como un intento de despertar al jugador galo, que pese a ser el máximo anotador de la Ligue 1, está lejos del nivel mostrado en temporadas anteriores.

 

"Puede hacerlo mejor, siempre pido más a mis jugadores. Es un futbolista top mundial, pero tiene margen de progresión", declaró Luis Enrique a los medios de comunicación con un mensaje claro al atacante al terminar el partido donde Mbappé venía de anotar tres goles contra el Reims.

 

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También el entrenador español dijo a la televisión Amazon, "Hoy no estoy muy contento con Kylian Mbappé. No tengo nada que decir sobre los goles. Pero él puede ayudar más al equipo, de otra manera. Lo hablaré con él primero, nunca diré de qué se trata porque es privado. Kylian es uno de los mejores del mundo. Pero necesitamos más. Queremos que haga aún más"

 

 

 

Luis Enrique no quiso ir más lejos y dejó sus frases abiertas a la interpretación, que no se ha hecho esperar. Es la primera vez que el entrenador lanza una puya al futbolista al que nadie quiere molestar en el PSG.

¿Qué más le pide Luis Enrique a un futbolista que lleva ya 13 goles y que se ha mostrado como el más decisivo de su equipo?

 

El PSG se apresuró a decir que la intención de Luis Enrique era incitar al futbolista francés, pero enseguida saltaron las especulaciones sobre la exigencia de una mayor implicación con el equipo. Mbappé no es un jugador que defienda demasiado y pasa muchos minutos aislado en su espacio del terreno de juego.

 

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La relación entre ambos, hasta ahora, había sido buena. El delantero, que habla bien español, es uno de los interlocutores privilegiados del técnico, que todavía no domina el francés, junto con el capitán Marquinhos y el defensor Danilo.

 

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