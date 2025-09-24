Fue campeón Olímpico, dio el brinco a WWE y fue una de las máximas superestrellas y podría quedar condenado a una silla de ruedas

El deporte de la lucha libre implica correr muchos riesgos físicos, los impactos día a día en el ring van generando importantes lesiones que en el algún momento cobran una factura muy costosa, como la historia del luchador Kurt Angle, quien abiertamente habla sobre sus múltiples lesiones, su padecimiento de cervicales y como eso ahora le está ocasionando perder movilidad y paulatinamente pierde la sensibilidad en sus piernas.

Kurt Angle es una de las máximas figuras del wrestling, en WWE brilló y en su paso por TNA dejó combates memorables, todo esto sin olvidar su preparación en el deporte amateur en donde en la disciplina de lucha, fue ganador de medalla de oro en Atlanta 1996.

Parece que lo realizao por Kurt Angle no le causa arrepentimiento, pero al hablar de que no siente en ocasiones los dedos se sus pies, levanta de nuevo esa interrogante y polémica sobre las verdades de la lucha libre profesional.

Lesiones en el cuello, la causa de los graves problemas de Kurt Angle

Al hablar recientemente de sus lesiones, Kurt Angle, actualmente de 56 años de edad, explicó que en su caso no se puede hacer nada al respecto, que los medicos lo han estudiado y no hay remedio, porque ya no tiene discos.

“Me siento bien. La única cosa que me molesta en este momento es que tengo problemas en mis habilidades motrices. Mis manos tiemblan debido a mi cuello, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Mi cuello naturalmente se fusionó por completo”, dijo un resiliente Kurt Angle, a quien se le recuerda levantando los campeonatos de WWE.

“Ya no tengo discos entre mis vértebras. Simplemente está todo fusionado. Es todo hueso. Fuí a tener una cirugía de reemplazo de discos, y el doctor tomó una resonancia magnética. Él dijo, ‘tu ya no tienes discos. Se acabo’. Él dijo, ‘está todo fusionado. Es todo hueso”, abundó Angle bajo un aceptación sobre todo lo que hizo en el ring.

“Así que, tengo un momento difícil. Tengo dolor de arriba hacia mis brazos, y no puedo sentir ninguno de mis meñiques. Se fué. Así que tengo muchos problemas funcionales. Tu sabes, apesta que no pueda hacer nada al respecto. Intenté las células madre, intenté el reemplazo de discos. Simplemente no hay nada que pueda hacer al respecto”, sentenció el luchador olímpico.