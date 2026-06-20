El DURO MENSAJE de Lula Da Sliva sobre participación de Neymar en Mundial 2026

Neymar fue el único jugador de la Selección Brasileña que no viajó a Filadelfia para enfrentar a Haití en el segundo duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El astro sudamericano ha estado fuera de actividad desde que fue convocado por Carlo Ancelotti debido a una lesión en la pantorrilla. El caso ha sido tan grave que el presidente Lula Da Silva emitió un duro mensaje sobre la disponibilidad del exjugador del FC Barcelona.

El presidente brasileño participó en un acto oficial sobre el Sistema Único de Salud en el que fue interpelado por un niño que reveló su admiración para Neymar. Fue ahí donde Lula apuntó que Neymar es el primer futbolista que hace “home office” porque trabaja a distancia.

“Neymar ni está jugando. Vi ayer que Neymar es el primer convocado home office en el mundo”, dijo el mandatario brasileño. “Al paso que van las cosas, algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés”.

Lula: Quem é que o Brasil tem de bom agora?

Criança: Neymar!



Lula: O Neymar não tá nem jogando, cara! Ouvi ontem que ele é o primeiro jogador convocado em home office do mundo.



É o maior que temos mesmo! 😂 pic.twitter.com/ZIJv59E6VU — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) June 19, 2026

Neymar fue incluido en la convocatoria final de Ancelotti y nada más llegar al campamento de concentración se reveló que su lesión era más grave de lo esperado. Se esperaba que el jugador del Santos de Brasil estuviera listo para jugar unos minutos contra Haití, pero ahora es una duda más grande si podrá participar en la fase de grupos.

Neymar lleva años sin jugar con la Selección de Brasil

La convocatoria de Neymar con la Verdeamarela representaba su regreso después de años sin jugar con la Selección de Brasil. El de Mogi das Cruzes se puso la playera de su país por última vez en 2023. “Ney” enfrentró a Uruguay el 17 de octubre de ese año en el marco de las eliminatorias mundialistas de Conmebol, pero solo jugó 45 minutos.

Desde entonces, distintas lesiones lo han alejado de la Canarinha. Meses después sufrió la rotura del ligamento cruzado y estuvo fuera un año. Después no tuvo la condición física adecuad ay lo mermó una lesión de muslo. Ahora, tiene problemas en la pantorrilla y su disponibilidad para jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún está en duda.