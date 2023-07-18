E-Prix de Roma R14, Resumen Completo | Formula E

En otra carrera dramática en las abrasadoras calles de la Ciudad Eterna, y tras el mayor accidente jamás visto en una carrera de Formula E ayer, Dennis pudo mantenerse de nuevo al margen de un desastre que golpeó a sus rivales más cercanos por el título, Nick Cassidy (Envision Racing) y Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), muy cerca de él, justo en la segunda vuelta de la carrera.

Cuando Cassidy se preparaba para alcanzar a Dennis en la zona de frenada de la infame curva 7, Evans perdió la parte trasera de su Jaguar en la compresión, golpeó el Andretti del líder y se lanzó espectacularmente por encima del Jaguar de Envision Racing, de Cassidy.

El incidente aéreo demostró una vez más la resistencia del coche de carreras GEN3 en su primera temporada de competición en la Formula E, justo un día después de la colisión entre varios coches, y pone de relieve la naturaleza única, intensa y de alto riesgo de la serie, ya que los pilotos luchan en las calles de la ciudad entre muros sin límites de pista.

Fue otro gran momento en la batalla por el título de pilotos y Dennis lo aprovechó al máximo.