Video

Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo

En el primer episodio del podcast oficial de la Fórmula E, conversamos con Alberto Longo, cofundador y Chief Championship Officer de la categoría, sobre la evolución del campeonato, los desafíos de la temporada 12 y lo que viene para el futuro del automovilismo eléctrico.

Formula E
