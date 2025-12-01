Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo
En el primer episodio del podcast oficial de la Fórmula E, conversamos con Alberto Longo, cofundador y Chief Championship Officer de la categoría, sobre la evolución del campeonato, los desafíos de la temporada 12 y lo que viene para el futuro del automovilismo eléctrico.
