EA Sports FC 26 confirma nuevas ACTUALIZACIONES; ¿cuáles son y cuándo llegan?

A pesar de todas las críticas que el videojuego ha tenido en los últimos meses, la realidad es que el EA Sports FC 26 sigue siendo uno de los favoritos en la barra deportiva sin importar la consola. Por ende, EA reveló una serie de nuevas actualizaciones, mismas que conocerás a continuación.

Como sabes, las actualizaciones del EA Sports FC 26 han generado comentarios divididos en las redes sociales, pues mientras algunos usuarios se alegran por estas, otros las consideran necesarias. Debido a esto, es preciso que conozcas cuáles son, así como el día en que llegarán al videojuego.

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones que tendrá el EA Sports FC 26?

El cambio más relevante para el EA Sports FC 26 vendrá en la Inteligencia Artificial de la defensa del rival, la cual tendrá una reducción en los defensores al momento de una marca. Cabe mencionar que este hecho ha sido aplaudido por gran parte de la comunidad, la cual consideraba este problema uno de los más grandes del videojuego.

La duración de los contratos, al menos en los ÍCONOS y los HÉROES, tuvo una modificación que se amplía hasta los tres años. Del mismo modo, la lógica de seguridad de trabajo en los entrenadores se ha modificado, lo cual hace que exista menos inestabilidad a partir de ahora.

Los defensores que se ubican en la línea de gol, a partir de esta actualización, pueden realizar despejes automáticos en casos específicos de juego. Finalmente, en el Modo Carrera los amantes del EA Sports FC 26 disfrutarán de la vuelta del indicador de potencial en las joyitas que existen en el videojuego.

¿A partir de cuándo se podrán apreciar estas actualizaciones?

Expertos en el mundo de los videojuegos mencionan que las nuevas actualizaciones del EA Sports FC 26 se podrán apreciar a lo largo de esta semana, sin dar una fecha específica para ello. Recuerda que la mayoría de los cambios se verán reflejados en el modo online; es decir, en apartados como el Ultimate Team , por citar un ejemplo.