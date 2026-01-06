F1: Revelan el costo del monoplaza de McLaren que le dio el título a Lando Norris

La temporada 2025 de la F1 fue una de las más espectaculares que la máxima categoría del automovilismo ha tenido en los últimos años, y vio cómo, prácticamente en la última carrera del año, Lando Norris se consagró como el campeón de pilotos por encima de Max Verstappen y Oscar Piastri.

El británico de McLaren demostró que cuenta con lo necesario para ser un piloto de renombre dentro de la F1 al obtener su primer campeonato en la historia. Ante este hecho, amantes de la Fórmula 1 se preguntan cuánto vale el monoplaza que ayudó a Lando Norris a ser el mejor durante el año pasado.

¿Cuánto cuesta el monoplaza de McLaren con el que Lando Norris fue campeón?

Una de las razones por las que Lando Norris fue el mejor de la Fórmula 1 2025 derivó del excelente monoplaza que manejó, mismo que, de acuerdo con Heraldo Deportes, supera los 20 millones de dólares en costo gracias a distintas condiciones tecnológicas, así como una potencia híbrida y materiales de última generación.

La fuente detalla que el valor total del monoplaza de McLaren es de 22 millones 953 mil dólares, siendo la unidad híbrida de potencia una de las más costosas con un valor superior a los 18 millones de dólares. El chasis de fibra de carbono cuenta con un costo de 700 mil dólares, mientras que la suspensión tenía un valor de 600 mil dólares.

Cabe mencionar que la última carrera de la Fórmula 1 tuvo como ganador a Max Verstappen seguido de Oscar Piastri y Lando Norris, quien pese a quedar en el tercer lugar sumó un total de 523 unidades; es decir, dos más de las que obtuvo el neerlandés de Red Bull tras un cierre de locura.

Lando Norris, ¿favorito a ganar la temporada 2026 de la F1?

El hecho de ser el actual campeón de la Fórmula 1 le brinda la posibilidad a Lando Norris de ser el máximo candidato al título en la edición 2026, aunque vale decir que, junto a él, aparecen otros elementos de renombre como Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri y el mismo Lewis Hamilton.