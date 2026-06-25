Ecuador vs Alemania: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido final del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Selección de Ecuador se juega su última carta de supervivencia este jueves 25 de junio ante la siempre poderosa Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con el liderato asegurado del Grupo E para los europeos y la soga al cuello para los sudamericanos, este partido promete chispas. Lo mejor de todo es que podrás disfrutarlo EN VIVO y COMPLETAMENTE GRATIS a través de las pantallas de TV Azteca.

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¿A qué hora inicia el partido Ecuador vs Alemania?

La cita es hoy, jueves 25 de junio, en punto de las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México). La acción tendrá lugar sobre la cancha del imponente Estadio de Nueva York / Nueva Jersey. Te recomendamos sintonizar desde las 13:40 horas, momento en el que arrancará la transmisión previa para calentar motores con el mejor análisis deportivo.

¿Dónde ver el Ecuador vs Alemania GRATIS?

Para que no te pierdas ni un solo segundo de este vibrante desenlace, la señal estará disponible en múltiples plataformas gratuitas de TV Azteca:

Televisión Abierta: Sintoniza Azteca 7 , "El Canal del Mundial", en tu televisor.

Sintoniza , "El Canal del Mundial", en tu televisor. Internet y Streaming: Sigue la transmisión digital en vivo desde el sitio web oficial de aztecadeportes.com .

Sigue la transmisión digital en vivo desde el sitio web oficial de . Aplicaciones Móviles: Descarga las apps TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes para disfrutar el juego desde tu celular o tablet estés donde estés.

¿Cómo llegan Alemania y Ecuador para este partido?

La situación del Grupo E es contrastante. Por un lado, la máquina comandada por Julian Nagelsmann llega con paso perfecto y 6 puntos en la bolsa tras golear a Curazao y superar a Costa de Marfil. Alemania ya tiene su boleto a la siguiente ronda y jugará sin la presión del resultado.

En la otra cara de la moneda están los pupilos de Sebastián Beccacece. Ecuador complicó de más su camino tras caer ante Costa de Marfil (1-0) y empatar sin goles contra Curazao. Con solo un punto en el casillero, el cuadro de la mitad del mundo necesita ganar sí o sí frente a los germanos. Cualquier otro resultado significaría hacer las maletas de forma prematura.

