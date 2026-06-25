Ecuador vs Alemania: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 25 de junio, juego del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El drama de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su punto máximo en el cierre del Grupo E. Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves en un choque de realidades opuestas, donde los sudamericanos buscan un milagro y los europeos agigantar su historia.

Ecuador llegó a esta justa con un impresionante registro de 19 partidos invictos, pero la pólvora se mojó en el peor momento. Tras caer 1-0 ante Costa de Marfil e igualar sin goles contra Curazao, el equipo de Sebastián Beccacece está obligado a sumar si quiere mantener esperanzas de avanzar. El reto es titánico: Ecuador arrastra una malaria de nueve partidos oficiales sin vencer a rivales europeos. Romper la sequía goleadora es urgente; de lo contrario, podrían emular la marca negativa de Bolivia (1930 y 1950) como los únicos de CONMEBOL en despedirse en blanco de un Mundial.

Por su parte, Alemania llega con el boleto a 16avos en la bolsa y el orgullo intacto. Luego de destrozar 7-1 a Curazao y remontar de forma agónica a Costa de Marfil (2-1) al minuto 94, los dirigidos por Julian Nagelsmann rompieron los fantasmas de 2018 y 2022. Ahora, los tetracampeones buscan cerrar la fase de grupos perfecta por cuarta vez en su historia. Además, persiguen un hito histórico: ligar su victoria número 12 consecutiva, igualando su mejor racha histórica impuesta por la Alemania Occidental entre 1979 y 1980.

Pronóstico del Ecuador vs Alemania hoy jueves 25 de junio 2026

A pesar de las posibles rotaciones alemanas, la urgencia de Ecuador por buscar el resultado los obligará a abrirse. El contragolpe germano con hombres frescos y veloces es letal. La calidad colectiva de Die Mannschaft sigue pesando más en las apuestas.

Marcador Exacto Probable: Ecuador 1 - 2 Alemania o Ecuador 0 - 2 Alemania.

Horario y dónde seguir en vivo Ecuador vs Alemania

Horario: 14:00 horas (Tiempo del centro de México)

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