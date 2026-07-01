Ecuatorianos revientan a su selección tras la derrota vs México: “Hicieron que periodistas, influencers y tiktokers mexicanos tuvieran razón”

Luego de que México derrotara y eliminara a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026, los aficionados ecuatorianos reventaron a su selección en las redes sociales. En X, antes Twitter, varios fans sudamericanos se desahogaron, luego de que La Tri cayera con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez y se despidieron de la Copa Mundial de la FIFA.

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El usuario Diego Lojano (@diego_lojano) criticó a la Selección Ecuatoriana, apenas unos minutos después de que se consumara la derrota de Ecuador: "Hicieron que periodistas, influencers y tiktokers mexicanos tuvieran razón", dijo el usuario.

Otros usuarios también se sumaron a las críticas contra La Tri en Instagram:



"No sé que habrá pasado. No fueron ni la sombra de lo que hicieron vs Alemania", dijo Manuel Milan.

"Con fe no se gana un partido de un Mundial, sino con futbol", criticó Alejandro Limberg.

"Los mexicanos no necesitan recuperar el balón si nosotros se los entregamos. Regalaron jugadas de gol", señaló la usuario Romi V.

"Pésimo todo el equipo", mencionó el usuario Crisfer_00

"Lo bueno es que a (Enner) Valencia no lo volveremos a ver en la Selección", zanjó el usuario jhon_300694.

¿Quién fue el MVP del México vs Ecuador del Mundial 2026?

Julián Quiñones fue declarado como el MVP del México vs Ecuador, luego de que anotara el primer gol del partido, tras un contrataque que se gestó desde la banda izquierda. El delantero marcó su tercer gol del torneo, luego de que marcar en el partido de inauguración vs Sudáfrica y marcara también vs Chequia, en el último partido de la fase de grupos.

Quiñones, además, consiguió su segundo premio como el Jugador Más Valioso del partido, luego de que también fuera reconocido con esa distinción en el juego contra Sudáfrica, que México también terminó ganando.

The fans have spoken – Julián Quiñones is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/U153viWNzA — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

¿Cuándo juega México su siguiente partido en los octavos de final del Mundial 2026?

México jugará su partido de octavos de final, el próximo domingo 5 de julio, en punto de las 6pm. Lo hará contra el ganador de Inglaterra y República Democrática del Congo, que disputaran su partido de 16avos de final el miércoles 1 de julio.

Inglaterra, que no ha perdido en el Mundial 2026, salta como favorita ante una selección de RD Congo, que debutó en el torneo, luego de conseguir su boleto al certamen en el repechaje intercontinental que se jugó en Guadalajara y Monterrey a inicios del 2026.