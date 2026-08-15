Real Madrid pagó 100 millones por él, pero tuvo 16 lesiones y solo anotó 7 goles

El Real Madrid es considerado el equipo más importante en la historia de este deporte, y dicha aseveración se debe, en gran medida, a las leyendas que han pasado por esta institución a lo largo del último siglo no solo en defensa, sino también en ataque y el centro del campo.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

Jugadores como Di Stéfano, Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo, Raúl y Sergio Ramos han dejado el nombre del Real Madrid en lo más alto; sin embargo, también es una realidad que el club merengue ha sufrido de dolorosas decepciones, y una de ellas se concretó en la última década.

El día que Real Madrid pagó más de 100 millones de euros por Eden Hazard

El Real Madrid es un equipo que suele acaparar el talento de los demás clubes alrededor del mundo, por lo que, cuando notó que el belga Eden Hazard era uno de los mejores futbolistas de aquel momento, decidió pagar más de 100 millones de euros al Chelsea por hacerse con sus servicios.

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Fue así como el mediocampista ofensivo llegó al Real Madrid en el verano del 2019 con el objetivo de comandar una nueva época llena de éxitos en la Casa Blanca. Sin embargo, la realidad es que este jugador es considerado uno de los peores fichajes en la historia del club merengue gracias a los números que entregó.

Las decepcionantes estadísticas de Eden Hazard en el Real Madrid

Una de las razones por las cuales Eden Hazard nunca pudo destacar en el Real Madrid derivó de las más de 15 lesiones que tuvo en su etapa como merengue. Y es que, entre constantes recaídas musculares y operaciones, el jugador tuvo muy poco tiempo activo regular en el terreno de juego.

Esta situación, a su vez, hizo que Eden Hazard perdiera mucho protagonismo en el campo, motivo por el cual en las cuatro temporadas que estuvo en el Real Madrid únicamente registró siete anotaciones y 12 pases a gol, los cuales se distribuyeron en solo 76 compromisos oficiales hasta antes de su salida en junio del 2023.