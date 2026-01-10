Edson Álvarez consigue su primer título en Turquía con el Fenerbahçe

Edson Álvarez sumó un nuevo logro a su carrera profesional al proclamarse campeón de la Supercopa de Turquía con el Fenerbahçe, luego de vencer 2-0 al Galatasaray en una edición marcada por la intensidad del clásico más importante del fútbol turco. El mediocampista mexicano celebró así su primer trofeo desde su llegada al balompié de ese país, en un duelo que reafirmó la jerarquía de su equipo en el escenario local.

El encuentro se disputó en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul y desde los primeros minutos quedó claro que se trataría de un partido de alta exigencia. Fenerbahçe mostró mayor orden y determinación ante un Galatasaray que llegaba como campeón vigente de liga y copa, pero que fue superado en momentos clave del compromiso.

Te podría interesar: Equipo brasileño se aviva y ficha a jugador estandarte de la Liga BBVA MX

La escuadra amarilla y azul abrió el marcador en la primera mitad, cuando Matteo Guendouzi aprovechó una acción dentro del área para poner en ventaja a su equipo. El gol le dio tranquilidad a Fenerbahçe, que supo manejar los tiempos del partido y neutralizar los intentos ofensivos de su acérrimo rival. Ya en el segundo tiempo, Jayden Oosterwolde amplió la diferencia tras una jugada a balón parado, sentenciando el clásico y encaminando el título.

Aunque Edson Álvarez no fue protagonista directo en el marcador, su presencia en la plantilla representa un paso importante en su consolidación dentro del fútbol europeo. El mediocampista mexicano llegó a Turquía tras su paso por ligas de alto nivel y este campeonato simboliza su adaptación a una nueva cultura futbolística y a un entorno de máxima presión, especialmente en partidos de rivalidad histórica como este.

Te podría interesar: ¡Histórico! De la ruina a eliminar al Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup

RESUMEN: Mazatlán 1 - 2 Juárez | J1 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Para el Fenerbahçe, la conquista de la Supercopa significa un impulso anímico importante y un mensaje claro a sus competidores en la Süper Lig. El club volvió a levantar este trofeo tras varios años y lo hizo ante su máximo rival, lo que incrementa el valor simbólico de la victoria.