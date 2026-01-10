Equipo brasileño se aviva y ficha a jugador estandarte de la Liga BBVA MX

El equipo brasileño de Sao Paulo fichó a Matheus Dória por 2 años, luego de una aventura de más de 7 años en la Liga BBVA MX. El defensa central regresa a su país como agente libre, luego de no entrar en planes del Atlas, que arrancó con el pie derecho el Clausura 2026 al vencer por la mínima a Puebla .

“¡Gracias por tu entrega y profesionalismo con estos colores, Matheus Dória! Te deseamos éxito en tus futuros proyectos”, informó el conjunto rojinegro en un comunicado de despedida hacia el jugador, que está a horas de ser presentado en Brasil, donde está en el radar el delantero Armando “Hormiga” González .

Matheus Doria es baja del Atlas y llegará al Sao Paulo de Brasil.|@doria21

El defensa brasileño jugó 3 torneos con los Zorros, ya que fue contratado en julio de 2024. En su paso por Atlas, Dória, fue un jugador importante en la zaga defensiva, pues de los 49 partidos que disputó, en 46 de ellos, saltó a la cancha como titular. Además, registró 3 goles y 15 tarjetas amarillas, ninguna roja, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

La trayectoria de Matheus Dória en la Liga BBVA MX

El brasileño arribó a la Liga BBVA MX en verano de 2018 a Santos Laguna, club que lo recibió con bombo y platillos, pues provenía del Marsella de Francia. Con los Guerreros permaneció 6 años, en los que disputó 189 partidos, 183 de ellos como titular y tuvo un registro de 15 goles y 36 tarjetas.

El jugador de 31 años inició su carrera en el Botafogo, y a la edad de 20 años fue fichado por Marsella, que a su vez lo cedió en 2 ocasiones a los equipos del Granada en España y Malatyaspor de Turquía, conjunto que defendió antes de arribar al futbol mexicano.

Cabe destacar que Matheus nunca pudo salir campeón en México, pues llegó un torneo después de que Santos conquistó el título del Clausura 2018 y no formó parte de la plantilla del Atlas que se consagró bicampeona en el Apertura 2021 y Clausura 2022.