¡Histórico! De la ruina a eliminar al Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup

El Macclesfield ha dado la campanada en la FA Cup al eliminar al Crystal Palace, vigente campeón del torneo más antiguo del mundo, pero no se trata de una victoria cualquiera, sino del histórico golpe de un club de Sexta División de Inglaterra ante uno de la élite de la Premier League.

Te puede interesar: Equipo de la Liga BBVA MX eligió uno de sus fichajes estrella con inteligencia artificial

RESUMEN: Mazatlán 1 - 2 Juárez | J1 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Macclesfield de la Sexta División Inglesa elimina al Crystal Palace de la FA Cup

El Macclesfield se presentó como la víctima este sábado 10 de enero cuando saltó a la cancha de su estadio, el Moss Rose, para enfrentarse al Crystal Palace, equipo de la Premier League y vigente campeón de la FA Cup.

Sin embargo, el modesto equipo del norte de Inglaterra sorprendió a todos al propinar una derrota de 2-1 y terminar con las aspiraciones de Las Águilas de un bicampeonato.

Paul Dawson e Isaac Buckley-Ricketts convirtieron para los locales, mientras que Yeremy Pino descontó para el Crystal en el 90', pero ya no hubo tiempo de una remontada y el Macclesfield se calificó para los Dieciseisavos de Final de la FA Cup.

Luego del silbatazo final, la afición invadió el campo y los jugadores fueron levantados en hombros como auténticos héroes de una ciudad que este sábado consiguió una histórica hazaña que no tiene precedentes.

HISTORY IS MADE! 🤩



Sixth-tier side Macclesfield FC knock FA Cup holders Crystal Palace out of the competition! 😳



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/dz0wIxT3qH — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026

La histórica victoria del Macclesfield ante el Crystal Palace

El Macclesfield tiene una historia especial. Se trata de un equipo fundado originalmente en 1874 pero que desapareció en 2020 debido a las deudas, por lo que sus aficionados refundaron un nuevo club sobre sus cenizas a partir de la Novena División.

El equipo comenzó de nuevo un meteórico camino y consiguió tres ascensos en cuatro temporadas hasta instalarse en la National League North, la Sexta División Inglesa, en donde es dirigido por John Rooney, el hermano menor de Wayne Rooney.

Además, su victoria sobre el Crystal Palaces representa la primera eliminación de un equipo 'non-league' (quinta división o inferiores) al vigente campeón desde la temporada 1908-1909.

Te puede interesar: ¡Rebelión en Nigeria! Jugadores se niega a disputar Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones y su capitán toma medida desesperada

