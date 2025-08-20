¿NUEVA NOVIA? Edson Álvarez estaría en la mira del Inter de Milán

El futuro de Edson Álvarez parece estar lejos del West Ham United. El mediocampista mexicano, pieza clave de la Selección Mexicana, ha despertado el interés de varios equipos europeos que buscan reforzar su medio campo con su intensidad y liderazgo.

Aunque el Fenerbahce de Turquía fue el primero en levantar la mano, el Inter de Milán ha entrado fuerte a la puja y podría convertirse en el nuevo destino del Machín.

Resumen del partido: Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

Inter de Milán, favorito para fichar al mexicano

De acuerdo con varios reportes desde Europa, el Inter no solo está interesado en Edson Álvarez, sino que le habría ofrecido un salario superior al que planteaba el Fenerbahce y muy competitivo en comparación con lo que gana actualmente en Inglaterra.

Según el portal Salary Sports, Edson Álvarez percibe cerca de 9 millones de dólares por temporada en el West Ham, pero en la Serie A podría elevar esa cifra a niveles cercanos a los 12 millones, similar a lo que ganan figuras como Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu y Alessandro Bastoni.

El conjunto italiano también tiene la ventaja de buscar una compra directa, lo que coincide con los planes del West Ham, que tasó al jugador en 35 millones de euros y no está dispuesto a cederlo en préstamo.

Para los Hammers, liberar al mediocampista es una prioridad, ya que no lo contemplan para la presente temporada.

Otros gigantes europeos siguen al “Machín”

El Inter de Milán no es el único interesado, se reveló que equipos como el Porto de Portugal y el Borussia Dortmund de Alemania también lo tienen en su radar.

De hecho, el cuadro alemán ya lo había sondeado antes del Mundial de Qatar 2022. Incluso se habló de un posible regreso al Ajax, pero el elevado costo de su ficha complica esa posibilidad.

Edson Álvarez, a sus 27 años, está en una encrucijada decisiva. Su próximo movimiento no solo definirá su futuro deportivo, sino también el rumbo de su carrera rumbo al Mundial 2026, donde se espera que sea uno de los líderes indiscutibles de la Selección Azteca.

El “Machín” tiene ante sí la oportunidad de dar un salto a un club de élite como el Inter de Milán, jugar Champions League y consolidarse como uno de los mediocampistas más valiosos de Europa.