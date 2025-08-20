Los partidos de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 que se jugarán hoy miércoles 20 de agosto de 2025

Se reanudan las acciones este miércoles 20 de agosto en la Leagues Cup 2025, torneo que ha dejado hasta este punto grandes momentos y a ocho equipos que se metieron a la disputa por el título en la tercera edición del certamen.

Los cuatro duelos generan interés, cada uno tiene un motivo para seguirlo de cerca desde el primero en el que se enfrentan Inter Miami ante Tigres y hasta el último que será entre Galaxy y Pachuca.

¿Cuáles son los partidos de los Cuartos de Final de la Leagues Cup?

Inter Miami CF vs. Tigres UANL

Hora: 18:00 horas (hora del centro de México)



Deportivo Toluca vs. Orlando City SC

Hora: 19:00 horas (hora del centro de México)



Seattle Sounders FC vs. Club Puebla

Hora: 21:00 horas (hora del centro de México)



Los Angeles Galaxy vs. Club de Fútbol Pachuca

Hora: 21:45 horas (hora del centro de México)

Inter Miami con su equipazo enfrenta a Tigres

Un duelo que levanta todo el interés, es el que tendrá Inter Miami ante Tigres este miércoles 20 de agosto, en el cual se espera la presencia de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y un flamante cuadro que busca sí o sí avanzar.

Enfrente estará Tigres que llega de capa caída tras perder ante América, pero eso no resta a su equipo y lo dinámico que se convirtió con el arribo de Ángel Correa.

Existe un antecedente de este juego y sucedió en Leagues Cup del 2024 y los felinos vencieron 2-1, por lo que el equipo de Miami tiene cuentas pendientes.

Toluca vs Orlando se miden por un boleto a la antesala de la Final

El campeón en México choca ante un cuadro de Orlando que logró avanzar en esta instancia. Aunque en este punto todos tienen la misma oportunidad, consultando la IA, explica que el equipo de Liga MX, puede ser el que avance a la siguiente instancia.

Seattle Sounders mide fuerzas ante Puebla

El Seattle Sounders buscará cortar las alas al Puebla, que le ha venido bien esta edición 2025 de Leagues Cup. El equipo poblano va a este juego con cambio reciente de entrenador tras la salida de Pablo Guede y el arribo del ex futbolista como interino Martín Bravo.

Galaxy vs Pachuca cierra los Cuartos de Final

No menos importante, cierran la jornada el Galaxy de Los Angeles midiéndose ante Pachuca, un juego a celebrarse en Dignity Health Sports Park en Carson, California.

La IA expone que el juego será cerrado pero que ve una ligera ventaja para el equipo de los tuzos por lo que los observa en la Semifinal del torneo.