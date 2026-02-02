Edson Álvarez y Fenerbahce; ¿cuándo y contra quién disputará los Playoffs de la Europa League?

El Fenerbahce, uno de los equipos más importantes que existen en Turquía, logró su cometido de acceder a la siguiente ronda de la Europa League a través de los playoffs. Ante esta situación, vale decir que la escuadra turca ya conoce al rival que enfrentará en esta fase. ¿Edson Álvarez estará listo para este juego?

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Como sabes, Edson Álvarez se ha perdido varios juegos con su nuevo equipo luego de sufrir una serie de lesiones que han impedido que sea regular en el terreno de juego. No obstante, se espera que pueda estar listo para la siguiente fase de la Europa League, la cual es el segundo torneo más importante del continente.

¿Cuándo y contra quién jugarán Edson Álvarez y el Fenerbahce en la Europa League?

Lo primero a tener en cuenta es que el Fenerbahce logró su pase a la ronda de playoffs de la Europa League luego de igualar 1-1 frente al FCSB en la última jornada de la competición. Con este resultado, el conjunto de Edson Álvarez sumó 12 unidades, mismas que lo colocaron en el puesto 19 de la clasificación.

El sorteo para la ronda eliminatoria de la Europa League se realizó durante las primeras horas del viernes 30 de enero, y fue aquí en donde se supo que el Fenerbahce se enfrentará nada más y nada menos que ante el Nottingham Forest, equipo que forma parte de la Premier League.

Se sabe que las llaves se llevarán a cabo entre el 19 y el 26 de febrero, por lo que el club turco tendrá tiempo para trabajar la serie ante una escuadra que sorprendió a propios y extraños en la temporada pasada pero que, ahora, lucha por no descender en la English Premier League.

¿Cuáles son los números de Edson Álvarez desde su llegada al Fenerbahce?

Después de un inestable paso que tuvo en el West Ham de la Premier League, Edson Álvarez llegó al Fenerbahce como préstamo a mediados del año pasado, por lo que en tiene poco más de seis meses con el club. En esta cantidad de tiempo El Machín registra poco más de 1,000 minutos distribuidos en 15 compromisos.