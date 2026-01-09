¿Malas Noticias? El jugador de la Selección de Francia que podría quitarle el lugar a Edson Álvarez

Mattéo Guendouzi se incorpora al Fenerbahçe en un movimiento que refuerza de manera directa el centro del campo del club turco. Según los reportes, el mediocampista francés llega procedente de la Lazio tras un acuerdo que rondaría los 30 millones de euros y que incluye un contrato de larga duración con la institución de Estambul.

Te puede interesar: Por esta contundente razón Vinícius Jr. no jugará el partido entre México y Brasil

Guendouzi, de 26 años, aporta a Fenerbahçe un perfil de mediocentro dinámico con experiencia en competiciones de primer nivel: su recorrido incluye etapas en el Arsenal y en la Serie A con la Lazio, además de convocatorias con la selección francesa. Su llegada se interpreta como una apuesta técnica para ganar músculo creativo y salida de balón en la zona media, elementos que el equipo ha buscado potenciar esta temporada.

Ronaldo usa el mismo pants que usó Maduro en su detención

¿Por qué es tan importante Guendouzi para el Fenerbahçe?

La operación también tiene un componente económico y simbólico: varios medios turcos y especializados señalan que la cifra convierte a Guendouzi en uno de los fichajes más importantes en la historia reciente del club, y que el club espera que su incorporación eleve el nivel competitivo del plantel. Fuentes indican que el jugador viajará a Estambul para pasar reconocimiento y firmar la documentación final en los próximos días.

¿Cuáles son los estilos de juego de Edson Álvarez y Mattéo Guendouzi?

Esta contratación modifica de forma directa la estructura del mediocampo: el mexicano Edson Álvarez, quien llegó a Fenerbahçe a inicio de la temporada en calidad de préstamo desde West Ham United, ya ocupa un rol fijo como mediocentro defensivo pero con capacidad para jugar como pivote o incluso central. La llegada de Guendouzi abre una competencia por la titularidad en la sala de máquinas, obligando al entrenador a decidir entre perfiles complementarios, Álvarez más físico y de contención; Guendouzi más orientado a la conducción y creación o a reestructurar el sistema táctico para aprovechar ambos.

En términos deportivos, la disputa entre Álvarez y Guendouzi puede beneficiar al equipo, la competencia interna suele traducirse en mayor exigencia en los entrenamientos y alternativas tácticas para competiciones domésticas y europeas. Queda por verse cómo integrará el técnico a ambos jugadores y cuál será la dupla o rotación que mejor responda al calendario exigente de la temporada.

Te puede interesar: ¿Cuántos goles le faltan a Raúl Jiménez para ser el máximo goleador latinoamericano de la Premier?