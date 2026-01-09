¿Cuántos goles le faltan a Raúl Jiménez para ser el máximo goleador latinoamericano de la Premier?

La Jornada 21 de la English Premier League trajo consigo una nueva anotación de Raúl Jiménez, quien se ha convertido en uno de los delanteros mexicanos más importantes en la historia y que, ahora, busca colarse dentro de los mejores goleadores latinoamericanos dentro de la máxima división inglesa.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Raúl Jiménez formó parte de la victoria que el Fulham sumó ante el Chelsea por 2-1, pues el mexicano logró el primer tanto para el conjunto londinense. Ante ello, distintos aficionados se preguntan cuántos goles le faltan al canterano del América para ser el máximo goleador latinoamericano en la historia de la Premier.

¿Cuántos goles le faltan a Raúl Jiménez para ser el máximo goleador latinoamericano?

La anotación ante el Chelsea permitió que Raúl Jiménez llegara a 64 goles en su historia dentro de la Premier League, esto contando el paso que ha tenido tanto en el Wolverhampton como en el Fulham. No obstante, aún está muy lejos de quedarse con el primer puesto de máximos goleadores latinoamericanos.

Te puede interesar: ¿Cuándo presentarán todos los monoplazas de la F1?

Te puede interesar: ¿Cómo le irá a Checo Pérez en la F1 2026?

Este sitio le pertenece a Sergio Agüero, quien gracias a su etapa en el Manchester City logró 184 anotaciones. En el segundo lugar se ubica Carlitos Tévez al registrar 84 tantos, mientras que en el tercer puesto se encuentra el brasileño Roberto Firmino gracias a sus 82 tantos.

En el cuarto sitio se ubica Gabriel Jesús con sus 77 dianas hasta ahora, seis más de las 71 que Richarlison suma. El sexto lugar es para Luis Suárez al registrar 69 goles, mientras que Raúl Jiménez se encuentra en la séptima posición con 64 goles, 11 más de las que el Chicharito hizo en su etapa en la Premier League.

¿Raúl Jiménez jugará competiciones europeas la próxima temporada?

En estos momentos, el Fulham se encuentra en la novena posición de la tabla general con 31 puntos, a dos del último puesto para la UEFA Europa League de la siguiente campaña. Vale decir que el contrato de Raúl Jiménez con su equipo expira al término de esta temporada, por lo que resta esperar a saber si el mexicano desea permanecer en la Premier League un año más.