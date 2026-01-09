Por esta contundente razón Vinícius Jr. no jugará el partido entre México y Brasil

En los últimos años, Vinícius Jr. se convirtió en la gran figura de Brasil y su protagonismo de la mano de Carlo Ancelotti promete ir en aumento. A pocos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA , el extremo sueña con sellar una participación histórica y buscará llegar de la mejor manera. Sin embargo, en su preparación no estará incluido el próximo amistoso ante México.

Pese a que Brasil tiene programado un amistoso con la Selección Nacional para el mes de abril, el futbolista del Real Madrid no estará presente en este compromiso. ¿El motivo? Se trata de un encuentro especial de leyendas con emblemáticos jugadores de ambos países que hace tiempo dejaron la actividad profesional.

El partido de leyendas entre México y Brasil

El próximo sábado 18 de abril y como motivo de calentar motores para la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica, un combinado de futbolistas históricos de México se enfrentará a algunas de las leyendas más destacadas de la selección brasileña en el Estadio Banorte (antes Azteca).

Si bien todavía no se confirmó cuáles serán los íconos de la Canarinha que estarán presentes, los rumores más fuertes especulan con que estrellas como Ronaldo Nazario, Ronaldinho o Roberto Carlos serían algunos de los nombres más destacados en llegar a Ciudad de México.

Cabe destacar que, antes de la exhibición ante Brasil, habrá otro interesante partido entre las leyendas de México frente a un compilado de estrellas míticas del resto del mundo. Según informó Infobae, en este estarán Alessandro Del Piero, Cafú, Carles Puyol, Francesco Totti y Xavi, entre otros.

¿Cuándo volverá a jugar Vinícius Jr. en Brasil?

Teniendo en cuenta el calendario, lo más probable es que Vini juegue su primer partido oficial del año con Brasil en el mes de marzo, más precisamente entre los días 23 y 31. Esto debido a que esa será la primera fecha FIFA del año y una de las últimas antes de la Copa del Mundo.