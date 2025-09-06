VIDEO: Edson Álvarez sale lesionado en el México vs Japón

Al minuto 28 del primer tiempo, Edson Álvarez se tiro al terreno de juego al resentirse de un lesión. El mediocampista se agarró la pierna derecha por la parte trasera y pidió la atención medica.

El futbolista no pudo continuar en el terreno de juego y para prevenir agrandar su lesión, Javier se vio obligado hacer el primer cambio del partido entrenado en su lugar Erick Lira.

Las alarmas se encienden en su nuevo equipo el Fenerbahce turco. El mediocampista se tendrá que hacer los estudios correspondientes para determinar la gravedad de la lesión.

Por el momento, es duda para el partido ante Corea del Sur, todo indica que no tendría minutos y podría dejar la concentración de México para empezar su proceso de recuperación con su club.

