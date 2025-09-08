Edson Álvarez: ¿Cuánto tiempo estará de baja tras la lesión que sufrió con la Selección?

Uno de los puntos negativos que dejó el duelo amistoso entre la Selección de México y el combinado de Japón fue la lesión de Edson Álvarez, quien ni siquiera pudo terminar el primer tiempo en un hecho que causó la preocupación no solo del Vasco Aguirre, sino de los aficionados mexicanos.

Edson Álvarez, quien recientemente cambió de equipo en Europa, está totalmente descartado para enfrentar el siguiente compromiso ante Corea del Sur, aunque esta no sería la peor noticia de todas. Ante ello, vale mencionar la cantidad de tiempo que El Machín podría estar fuera de las canchas.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la lesión de Edson Álvarez?

En conferencia de prensa, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, explicó que hasta el momento no le han dado un veredicto de la gravedad de la lesión de Edson Álvarez. No obstante, aseguró que “se sentía peor antes de lo que se siente ahora”, por lo que recomendó esperar a la respuesta de los médicos en turno.

LAMENTABLE NOTICIA. Edson Álvarez salió LESIONADO del partido de preparación ante Japón. Un problema muscular le impidió terminar el primer tiempo del encuentro. Ojalá tenga un buen proceso de recuperación y pronto pueda estar a tope físicamente. FUERZA, CAPITÁN. pic.twitter.com/9PxO0oBbjq — Invictos (@InvictosSomos) September 7, 2025

¿Cuánto tiempo estaría fuera de las canchas Edson Álvarez?

De acuerdo con información de algunos medios en Turquía, entre ellos AKTiF HABER, los últimos reportes indican que Edson Álvarez sufrió problemas en el músculo posterior derecho, una lesión que lo dejaría fuera de las canchas durante un periodo mínimo de tres semanas.

Cabe mencionar que hasta el momento no existe un informe oficial de la Selección Mexicana respecto a la lesión del capitán tricolor. No obstante dicha fuente señala que el mediocampista podría abandonar la concentración para volver a Turquía y ser valorado por el cuerpo técnico del Fenerbahce, esto para confirmar la gravedad de la lesión.

¿El Machín podrá regresar con la Selección para la siguiente Fecha FIFA?

Cabe mencionar que, tras este parón del futbol a nivel clubes, la FIFA programará una fecha más el siguiente mes, cuando la Selección Mexicana enfrente dos duelos de preparación ante Colombia y Ecuador el 11 y 14 de octubre , respectivamente. Ante ello, se espera que Edson Álvarez, al menos, forme parte de la convocatoria de Javier Aguirre para estos compromisos.