¿Toluca puede fichar a un nuevo jugador tras la lesión de Marcel Ruiz?

El peor de los escenarios se confirmó para la Selección Mexicana y el Deportivo Toluca tras confirmarse la baja de Marcel Ruiz debido a una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida durante el partido ante el San Diego FC por la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

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¿Puede Toluca fichar a otro jugador para cubrir la baja de Marcel Ruiz?

Marcel Ruiz será baja por lo que resta del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, pero de acuerdo con el reglamento de competencia, el Toluca aun podría suplir la ausencia del jugador antes de finalizar la fase regular del campeonato.

Y es que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reformó su reglamento de fichajes para este semestre con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, permitiendo que los clubes se puedan reforzar con hasta dos jugadores de agente libre antes de la Jornada 17.

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Adicional a esto, la FMF aprobó que los equipos tengan hasta nueve jugadores no formados en México entre sus filas, dos más que anteriormente, esto pensando en que la Liguilla se disputará sin jugadores nacionales, quienes ya estarán concentrados con la Selección Mexicana.

Sin embargo, en el caso del Toluca ya cuenta con sus nueve jugadores no formados en México, lo que obligará a los Diablos Rojos a suplir la baja de Ruiz con un elemento mexicano en calidad de agente libre.

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