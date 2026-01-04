Fue campeón con Tigres, brilló en Europa y jugará en un grande de Sudamérica

Eduardo Vargas fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de la U de Chile tras 14 años fuera de su país en los que fue campeón en México con Tigres

Un futbolista chileno que militó en la Liga MX vive un reencuentro histórico. Se trata de Eduardo Vargas, figura emblemática de la Universidad de Chile ha regresado al club de sus amores tras casi quince años fuera en una exitosa carrera por el mundo. El delantero de ya 36 años firmó su contrato para la temporada 2026, culminando un deseo largamente esperado por la afición azul.

Vargas llega libre al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional, luego de una breve y discreta etapa en el Audax Italiano del país sudamericano donde solo anotó cinco goles en quince partidos disputados. Su regreso marca un cierre de ciclo para el atacante, quien salió en 2011 como uno de los jugadores más cotizados del continente para ser vendido al Napoli por unos 15 millones de dólares.

Te puede interesar: ¡Como en los viejos tiempos! Memo Ochoa se ilusiona con la Copa Mundial de la FIFA con esta gigante atajada

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

En su primera etapa con la “U”, el atacante dejó una huella imborrable con 31 goles y 13 asistencias en 79 encuentros, conquistando la liga chilena y la Copa Sudamericana en 2011, torneo donde fue nombrado el mejor futbolista del continente.

Tras su salida, Edu construyó una trayectoria destacada por Europa, pasando por Italia, España, Inglaterra y Alemania, para luego consolidarse en el continente americano. En México, se convirtió en un figura y dos veces campeón con Tigres, para posteriormente irse a Brasil levantó títulos nacionales con el Atlético Mineiro.

Ahora, el histórico referente regresa para aportar su experiencia a un proyecto que, bajo el técnico argentino Francisco Meneghini, busca terminar con una sequía de nueve años sin levantar el campeonato local. La afición espera que su categoría será un impacto tremendo, en el que espera que su calidad sea clave para luchar por todos los objetivos.

Te puede interesar:

