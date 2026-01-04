¡Como en los viejos tiempos! Memo Ochoa se ilusiona con la Copa Mundial de la FIFA con esta gigante atajada

Guillermo “Memo” Ochoa aún no pierde la ilusión de estar presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sumar su sexta participación en el torneo. Si bien es cierto que sus inicios en el AEL Limassol de Chipre no fue para nada bueno, en la actualidad logró revertir esta imagen y el mexicano fue vital para que su equipo se quedara con la victoria en la jornada 16 de la Primera División del futbol chipriota con una impresionante atajada.

Memo Ochoa se luce con Limassol por un lugar en el Mundial 2026

Por la fecha 16 del futbol de Chipre, el Limassol se enfrentó en condición de visitante a Ethnikos Achnas donde el equipo de Memo Ochoa se impuso por la mínima diferencia. No obstante, el guardameta surgido de la cantera del Club América volvió a ser decisivo para su equipo y se lució con una impecable atajada, en un duelo mano a mano que el propio Ochoa terminó compartiendo en sus redes sociales una vez finalizado el partido.

Guillermo Ochoa fue vital para la victoria de su equipo|Crédito: @yosoy8a / IG

El mexicano se vio bien posicionado en todo momento y esperó hasta el final para retener el remate del delantero rival. Históricamente, Memo Ochoa es recordado por sus increíbles reflejos y así lo demostró en esta jugada que pudo haber cambiado la historia del partido. Su intervención fue importante para que Limassol pueda quedarse con los tres puntos al ganar el encuentro por 1-0, un resultado que le dio una buena dosis de confianza para lo que viene.

Cabe destacar que Ochoa tiene la ilusión de volver a representar a México en una Copa del Mundo y, si bien es cierto que no ingresó en las últimas convocatorias de Javier Aguirre, el portero mexicano está trabajando arduamente para poder ganarse un lugar. Con Luis Malagón y Raúl Rangel como protagonistas, Memo sueña con integrarse a la lista como tercer portero, una tarea que no será para nada sencilla.

Así es el presente de Memo Ochoa en el AEL Limassol

A prácticamente seis meses para el inicio del Mundial 2026, Memo Ochoa parece haber recuperado su mejor nivel. Desde su llegada a Chipre, el portero mexicano estuvo presente en 11 juegos con el Limassol y recibió 17 goles en total. Promedia unos 1,5 goles encajados por partido, pero también destaca su promedio de 2,3 salvadas por encuentro. Lo cierto es que Ochoa comienza el año con una valla invicta y con su sueño de representar a México inamovible.