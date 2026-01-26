El plan que prepara Efraín Juárez para volver a la victoria en CU
Efraín Juárez sigue sin convencer a la afición de los Pumas. Los felinos no han podido tener una regularidad en casa ante sus hinchas. Aquí los detalles
Pumas no ha podido conseguir una regularidad cuando juega en el Estadio Olímpico Universitario. La buena noticia es que se dio esta semana el parón por amistosos de selecciones, algo que aseguró Efraín les vino de maravilla, ya que algunos jugadores que no habían alcanzado la pretemporada pudieron adaptarse de mejor manera estos días.
"En la planeación a inicio de año, una de las cosas que platicamos es que este parón no nos llegaba en buen momento porque el equipo iba a andar, y viene esto. De lo malo, lo positivo porque nos sirve para poner a los que no llegaron en la pretemporada de buena forma para el juego ante Santos. No nos gusta, lo sabíamos, pero hay que aprovecharlo", dijo Juárez sobre la semana del parón de selecciones.
Juárez apuesta por una mejora de sus jugadores
Por otro lado, Efraín aseguró que sus jugadores siguen mejorando y espera que muestren su mejor faceta en el campo en los siguientes encuentros.
"Lo tenemos claro, lo debo ir repitiendo. Empezamos perdiendo con el gol de vestidor y otra vez cuesta arriba, eso es lo que pesa. Empezamos a correr riesgos innecesarios, no partiendo del orden. Ahí el equipo se empezó a fragmentar en el primer tiempo y no generamos muchas opciones de gol; por ahí hay un par", expresó el DT mexicano.
Por último, Juárez se refirió a lo que deberán mejorar tras el duelo de León. Pumas recibe en la siguiente fecha a Santos.
"Me quedo mucho con el segundo tiempo que tuvimos ante León, eso me representa a mí, hicimos el uno a uno y, aunque los libros digan que tienes que empezar a partir del orden, no, metí 3 nueves, metí un carrilero, jugamos con un central y, bueno, creo que generamos aunque desafortunadamente no somos finos", sentenció.
