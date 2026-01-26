América tiene hasta esta fecha si quiere fichar a Raphael Veiga... pero hay un problema

América corre a contrarreloj para fichar a Raphael Veiga, el gran anhelo de André Jardine para terminar de conformar su plantilla de cara al Clausura 2026. El lunes 9 de febrero será el día en que el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX llegará a su fin, por lo que la directiva debe apresurar los trámites si no quiere quedarse con las manos vacías. Sin embargo, aún existe un problema.

Si bien es cierto que el interés del América en fichar a Veiga existe, reportes internacionales mencionan que la directiva del conjunto azulcrema aún no ha enviado ninguna oferta formal hacia Palmeiras para fichar al futbolista brasileño de 30 años. Los motivos por los que las Águilas todavía no comenzaron a negociar con el ‘Verdao’ se desconocen, pero lo cierto es que tendrán solamente dos semanas para que la negociación llegue a un buen puerto .

América aún no ha enviado una oferta formal por Veiga|Crédito: Raphael Veiga / FB

No será un fichaje fácil para el América

De acuerdo a la plataforma Transfermarkt, Raphael Veiga tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, monto que el América debería utilizar como referencia a la hora de negociar con Palmeiras. Sin embargo, esta gran cantidad de dinero significaría un sacrificio importante a la economía del club azulcrema, además de ser una inversión arriesgada debido a la edad del jugador.

Con 30 años, es difícil que América pueda recuperar el dinero invertido en Veiga en un futuro, por lo que, en caso de concretarse, será una apuesta fuerte hacia el presente. De esta manera, las Águilas deberán superar un problema grande: pensar en una propuesta que pueda ser beneficiosa para el club, pero que sea atractiva para Palmeiras, además de resolver la operación en menos de dos semanas.

América busca ofrecer un préstamo por Raphael Veiga|Crédito: Raphael Veiga / FB

América ya tendría pensada su oferta por Veiga

Distintos reportes aseguran que la directiva azulcrema busca concretar la llegada de Veiga mediante un préstamo, aunque se desconoce la duración del mismo. Por otra parte, América quiere que su contrato tenga una opción de compra, pero solo si cumple con ciertos objetivos en base a su rendimiento mientras es jugador de las Águilas. Palmeiras estaría dispuesto a ceder a su mediocampista, pero podría modificar las condiciones del acuerdo.

Raphael Veiga aún es tenido en cuenta por su entrenador

A pesar de que su nombre está vinculado al América, Abel Ferreira, entrenador del equipo brasileño, le dio minutos al volante ofensivo en el último partido de Palmeiras. Veiga ingresó en el minuto 88 del encuentro donde los verdes se quedaron con la victoria por 3-1 frente a Sao Paulo por el Campeonato Paulista. Esto demuestra que el brasileño aún es considerado por su director técnico, pese a los rumores de su salida al futbol mexicano.