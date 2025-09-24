Efraín Juárez se engancha en conferencia de prensa tras derrota vs Bravos de Juárez: "¿Qué pasó, qué hicimos mal o a quién matamos?”

El entrenador Efrían Juárez de los Pumas de la UNAM, terminó el partido ante Bravos de Juárez con muchas emociones al perder 3-1 en duelo de la Jornada 10 de la Liga MX, motivo por el cual reaccionó intensamente ante unas preguntas de los reporteros, que fueron descalificados por el estratega.

Efraín Juárez al caer ante Juárez por un 3-1, se le preguntó si era una ‘derrota dolorosa’, pero levantó la cara, alzó la voz y descart{o usar la palabra dolorosa, pues de acuerdo a él, siempre su equipo luchó y buscó, por lo que no siente dolor al haberlo intentado todos los minutos del juego de fecha doble de la Liga MX.

La respuesta acalaroda de Efraín Juárez a reportero

Todo nació en la sala de prensa del Estadio Olímpico Benito Juárez, donde Efraín no aguantó que calificaran la derrota como ‘dolorosa’, porque para él pese a perder, su equipo luchó y con un jugador menos, por lo que airadamente explicó el motivo por el cual el reportero tenía que modificarle la pregunta.

"¿Por qué tan dolorosa? ¿Qué pasó? ¿A quién matamos o qué pasó? Es una derrota, cuesta, duele, pero doloroso es que mi equipo no haya jugado, correr y tomar riesgos, que lo hicimos con 10 hombres

Yo sí creo que tenemos que ser muy sensatos con las preguntas y dolorosa no. Dolorosa es jugar 11 contra 11, que no hayas llegado al arco y que te echen tu arco encima y ya está. En el funcionamiento no”

FC Juárez DERROTA a Pumas 3️⃣-1️⃣



VICTORIA de Los Bravos en la frontera: Club Universidad acaba su racha de siete partidos invictos dentro del Apertura 2025 😱



Los de Efraín Juárez llegan con derrota al Clásico Capitalino vs América...#HartoFut pic.twitter.com/KjXuIAyAbo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 24, 2025

Los siguientes partidos de Pumas y Juárez en el Apertura 2025 de la Liga MX

La lista de los próximos partidos de Pumas en el Apertura 2025 de Liga MX

Jornada 11: América vs Pumas – Sábado 27 de septiembre

Jornada 12: Pumas vs Chivas – Domingo 5 de octubre

Jornada 13: Monterrey vs Pumas – Sábado 18 de octubre

Jornada 14: Pumas vs San Luis – Miércoles 22 de octubre

Jornada 15: León vs Pumas – Sábado 25 de octubre

Jornada 16: Pumas vs Tijuana – Domingo 2 de noviembre

Jornada 17: Cruz Azul vs Pumas – Sábado 8 de noviembre

La lista de los próximos partidos de Bravos de León en el Apertura 2025 de Liga MX

Jornada 11: Juárez vs León – Viernes 26 de septiembre

Jornada 12: Atlas vs Juárez – Viernes 3 de octubre

Jornada 13: Juárez vs Pachuca – Sábado 18 de octubre

Jornada 14: Monterrey vs Juárez – Martes 21 de octubre

Jornada 15: Juárez vs Puebla – Viernes 24 de octubre

Jornada 16: Atlético San Luis vs Juárez – Viernes 31 de octubre

Jornada 17: Juárez vs Querétaro – Viernes 7 de noviembre