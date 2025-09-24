deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

ÚLTIMA HORA: Revelan el nombre de la mascota de México para el Mundial 2026

La FIFA ha dado a conocer el nombre de las tres mascotas del Mundial del 2026, solo siluetas han sido reveladas y pronto serán presentados rumbo a la Copa del Mundo.

mascotas mundial 2026 clutch maple y zayu
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

La euforia por el Mundial del 2026 se comienza a sentir más cerca y es que la FIFA reveló este miércoles que habrá tres mascotas para la Copa del Mundo del 2026, siendo representantes de Canadá, México y Estados Unidos organizadores del magno evento que comienza el 11 de julio del 2026 y terminará el 19 de julio.

Te podría interesar: Se filtra supuesta playera de México para la Copa de Mundo del 2026

En un video en el que solo se perciben siluetas, ahora se puede hacer oficial que el nombre de la mascota de México es Zayu, nombre que no tiene como tal un significado. Parece que se trata de un jaguar que es un felino característico de México.

Te podría interesar: El Mundial 2026 tiene boletos disponibles para el evento ¿cuántos están disponibles?

mascotas mundial 2026 clutch maple y zayu

De acuerdo al video, Zayu representa un centro delantero y portará el número 9 y suele ser un personaje encarador y con disparo a gol. Sin que se conozca más, parece que Zayu ha conectado con la afición en México aunque también han aparecido críticas.

Te podría interesar: Este es el precio de paquetes de comida en el Estadio Banorte en el Mundial del 2026

¿Cómo se llaman y qué son las mascotas del Mundial de corresponde a Canadá y Estado Unidos?

La mascota de Canadá para la Copa del Mundo lleva por nombre MAPLE y se especula que es un oso o bien un alce, aunque la mayoría opina que está representando un oso.

En el caso de los Estados Unidos, su nombre es CLUTCH y todo apunta que es un águila, pues en las siluetas se revelan plumas que serían propias de un águila.

Será en próximos días cuando la FIFA revele toda la información respecto al Mundial en el tema de las tres mascotas, Zayu, Clutch y Maple.

mascotas mundial 2026 clutch maple y zayu

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×