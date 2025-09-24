ÚLTIMA HORA: Revelan el nombre de la mascota de México para el Mundial 2026

La euforia por el Mundial del 2026 se comienza a sentir más cerca y es que la FIFA reveló este miércoles que habrá tres mascotas para la Copa del Mundo del 2026, siendo representantes de Canadá, México y Estados Unidos organizadores del magno evento que comienza el 11 de julio del 2026 y terminará el 19 de julio.

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

En un video en el que solo se perciben siluetas, ahora se puede hacer oficial que el nombre de la mascota de México es Zayu, nombre que no tiene como tal un significado. Parece que se trata de un jaguar que es un felino característico de México.

De acuerdo al video, Zayu representa un centro delantero y portará el número 9 y suele ser un personaje encarador y con disparo a gol. Sin que se conozca más, parece que Zayu ha conectado con la afición en México aunque también han aparecido críticas.

¿Cómo se llaman y qué son las mascotas del Mundial de corresponde a Canadá y Estado Unidos?

La mascota de Canadá para la Copa del Mundo lleva por nombre MAPLE y se especula que es un oso o bien un alce, aunque la mayoría opina que está representando un oso.

En el caso de los Estados Unidos, su nombre es CLUTCH y todo apunta que es un águila, pues en las siluetas se revelan plumas que serían propias de un águila.

Será en próximos días cuando la FIFA revele toda la información respecto al Mundial en el tema de las tres mascotas, Zayu, Clutch y Maple.