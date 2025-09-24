OFICIAL: Presenta la FIFA a las tres mascotas del Mundial 2026

A tan solo unos meses de que ruede el balón en el Mundial 2026, la FIFA dio a conocer a los personajes que acompañarán la fiesta más grande del fubol: Maple, Zayu y Clutch.

La presentación oficial se realizó a través de la cuenta del organismo en X con un mensaje directo: “Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de FIFA World Cup para 2026!”.

La expectativa entre los aficionados venía creciendo desde un día antes, cuando la FIFA dejó caer algunas pistas en redes sociales.

Como era de esperarse, cada país anfitrión tendrá su propio personaje, buscando no solo representar valores y tradiciones, sino también reforzar que este Mundial 2026 será una verdadera celebración cultural y deportiva de Norteamérica.

Símbolos de identidad para tres naciones

Aunque los diseños finales no han sido revelados, las primeras imágenes y descripciones apuntan a que las mascotas serán animales emblemáticos.

En el caso de Canadá, Maple podría estar representado por un león; para México, Zayu sería un jaguar o pantera; mientras que en Estados Unidos, Clutch estaría inspirado en un águila.

La elección no es casualidad. Estos animales reflejan la fuerza, la agilidad y el carácter de cada nación, cualidades que también se asocian al espíritu competitivo del futbol.

Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de la #CopaMundialFIFA 2026! 🙌 pic.twitter.com/VRnVHyG0sW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 24, 2025

Con ello, la FIFA busca acercar el torneo a millones de aficionados de todas las edades, recordando que el Mundial 2026 no solo se juega en la cancha, también se vive en la cultura, en las calles y en cada símbolo que lo representa.

Rumbo al sorteo y la gran fiesta mundialista

Más allá de las mascotas, la FIFA también ha comenzado a soltar detalles sobre los hitos que marcarán el camino al certamen.

El más importante será el sorteo oficial del torneo, programado para el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C..

Este anuncio lo realizaron a inicios de septiembre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un acto simbólico donde incluso se mostró el trofeo mundialista.

Con Maple, Zayu y Clutch como nuevos protagonistas, el Mundial 2026 empieza a tomar forma.

Ahora la mirada está puesta en el sorteo de grupos, que marcará el destino de las selecciones en una Copa del Mundo inédita, repartida entre México, Canadá y Estados Unidos.