¿Se queda como DT? Este es el PLAN que la directiva de Cruz Azul tiene con Joel Huiqui

Cruz Azul suma dos victorias de manera consecutiva luego de los triunfos ante Necaxa y Atlas, mismos que llegaron desde que Joel Huiqui tomó las riendas de la institución celeste después de que la directiva tomara la decisión de cesar a Nicolas Larcamón tras nueve juegos sin triunfo.

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Esta situación, aunado al hecho de que Cruz Azul tiene un pie en las semifinales del Clausura 2026, ha permitido que algunos aficionados sueñen con que Joel Huiqui se mantendrá en la institución cementera una vez culminado el torneo; sin embargo, lo anterior no puede estar más alejado de la realidad.

¿Cuál es el plan de Cruz Azul con Joel Huiqui?

De acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, la directiva de La Máquina no tiene en mente mantener a Joel Huiqui en el primer equipo de cara al siguiente torneo, pues desde un principio se mencionó que el mexicano llegaría como entrenador interino a la institución.

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Esto deriva del plan de los capitalinos por tener una filial en la Liga de Expansión llamada Cruz Azul Hidalgo. De hecho, se espera que, una vez culmine su participación en la Liguilla, Joel Huiqui sea el encargado de dirigir a esta escuadra para captar talento tras su paso por la Sub-21.

Además, esta situación permitiría a la directiva celeste buscar un técnico de más renombre que ya haya sido campeón de la Liga BBVA MX y que tenga jerarquía, motivo por el cual nombres como Matías Almeyda y, más precisamente, Antonio Mohamed, han comenzado a sonar.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para la vuelta frente al Atlas?

Cruz Azul disputará este sábado, en punto de las 21:15 horas, el partido de vuelta de los cuartos de final frente a los Rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Banorte. Para este duelo el conjunto cementero no podrá contar con dos elementos por lesión, siendo estos Jesús Orozco Chiquete y Nicolás Ibáñez.